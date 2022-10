Lampadina Wi-Fi E27 di TP-Link che funziona con Alexa: offertissima su Amazon

Se vuoi illuminare la tua casa con stile, avrai bisogno delle migliori lampadine intelligenti. Le lampadine TP-Link E27 sono facili da usare e da installare. E con l’aumento dei prezzi dell’energia, è una delle scelte più economiche, poiché utilizzano i LED anziché la tecnologia ad incandescenza o alogena. Puoi acquistare il kit da 2 lampadine su Amazon ad un prezzo BOMBA: solo 8,99 euro invece di 16,99€

Inoltre, le lampadine intelligenti possono fare molto di più che illuminare il tuo spazio. Se ti piace lo stile di vita della casa intelligente, puoi anche collegarle con altri tuoi dispositivi per la casa intelligente tramite il tuo assistente vocale.

Tramite l‘app Tapo infatti si possono impostare dei timer di accensione e spegnimento o raggruppare tutte le lampadine in un unico ambiente. Puoi anche utilizzare assistenti vocali, come Alexa, Google Assistant o Siri per accenderle e spegnerle.

Le specifiche riportate sono: 806 lumen, consumo medio di 8.7W e un colore giallo caldo (dimmerabile dall’ 1% al 100%). La confezione contiene 2 lampadine, ed è ora in offerta su Amazon al 47% di sconto, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.