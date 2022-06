Lampadina WiFi Smart: spesa minima ma resa ISTANTANEA in casa

Puoi trasformare la tua casa con un solo acquisto e renderla intelligente in men che non si dica. Per farlo non devi che optare per una lampadina WiFi Smart come questa è di tp-link che oltre ad essere gestibile un po’ come vuoi, la puoi personalizzare sotto tutti i punti di vista.

È tra le migliori sul mercato e ora che in promozione su Amazon con un ripasso il 33%, non te la perdere per nessuna ragione al mondo. Completa l’acquisto e portalo a casa con appena €9,98.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché se hai Prime attivo sul tuo account, sono gratuita e veloci su tutto il territorio italiano.

Lampadina WiFi Smart: Ecco come trarne il meglio

Questi dispositivi sono semplicissimi da sfruttare perché grazie al loro attacco E27 li puoi adattare a qualunque genere di lampadario o lampada che tu abbia in casa. Una volta che li hai avvitati come se fossi dei più classici bulbi, non devi fare altro che scaricare l’applicazione sul tuo smartphone e iniziare a sperimentare tra le varie funzioni.

Prima di tutto ti dico che puoi gestirle sia mediante il telefono, sia mediante la tua voce perché sono completamente compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant. Dunque se hai un assistente intelligente in casa, scopri anche questo nuovo modo di accendere le luci e non solo.

Tra le funzioni che ti mettono a disposizione sono presenti:

Il multicolor che ti permette di scegliere tra 16 milioni di colori differenti e di sperimentare ogni giorno in modo diverso

Varie tonalità di bianco sempre a portata di mano

sempre a portata di mano La presenza di timer grazie ai quali puoi regolare l’accensione lo spegnimento automatico

grazie ai quali puoi regolare l’accensione lo spegnimento automatico La dimmerabilità che ti permette di optare per un intensità di luce compresa tra lo zero e il 100%

Come vedi, sono complete di tutto e non richiedono alcuna aggiunta o alcuna spesa in più.

Completa l’acquisto al volo per portare a casa la tua lampadina WiFi Smart firmata tp-link a soli €9,98 ora che è in promozione su Amazon. La riceve a casa senza spendere un singolo euro in più se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

