Lampadine Alexa e Google E27 con 16 milioni di colori (2x1)

Se vuoi cambiare la tua casa con un solo acquisto e senza spendere centinaia di euro, le lampadine smart sono ciò che ti servono. Le monti in quattro e quattr’otto, le gestisci come vuoi e da utilizzare sono di una comodità unica.

Queste qua vengono vendute in coppia, sono compatibili con gli assistenti vocali ed hanno tutto ciò che ti serve. Se ti colleghi ora su Amazon approfitti del 19% e te le porti a casa con 15,29€.

Delle spedizioni non devi preoccuparti, sono completamente gratuite e veloci se hai un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Lampadine smart: ecco come sfruttarle al meglio

Utilizzale ovunque tu voglia, grazie al loro attacco E27 le monti sia su lampade da tavolo che su lampadari. Ti basta avvitarle come dei più semplici bulbi ed entrano subito in funzione.

Per gestirle puoi optare per due soluzioni: lo smartphone o la voce. Nel primo caso ti basta scaricare l’applicazione su un dispositivo a tua scelta, la trovi sullo store Android così come su quella iOS ed è ovviamente gratuita. Se invece vuoi servirti dei comandi vocali è sufficiente collegare le lampadine a Google Home o Amazon Alexa.

Tra le diverse impostazioni che hai a disposizione ci sono:

16 milioni di colori tra cui scegliere;

tra cui scegliere; la possibilità di optare per una tonalità di bianco;

la scelta dell' intensità della luce su un valore compreso tra 1 e 100;

su un valore compreso tra 1 e 100; la creazione di timer e routine.

Consumano poco, danno un aspetto creativo e originale all’ambiente, sono adatte a qualunque tipo di utente.

Portati a casa queste due lampadine Alexa e Google approfittando della promozione su Amazon. Le paghi solo 15€ e pochissimi centesimi se completi l’acquisto ora. Dopotutto le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con Prime attivo.