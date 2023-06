Lampadine intelligenti cambia colore Wi-Fi e Bluetooth con Alexa in promo speciale su Amazon

Le lampadine intelligenti HaoDeng ti permettono di creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione. Queste lampadine LED cambia colore, hanno sia un modulo Wi-Fi che Bluetooth, e possono essere controllate anche tramite Alexa. Acquistalo ora su Amazon a soli 21,99€ invece di 29,99€.

Con una potenza equivalente a 80W, garantiscono una luminosità adeguata a qualsiasi stanza. Puoi regolare l’intensità luminosa secondo le tue preferenze, creando un’atmosfera rilassante o vivace a seconda delle circostanze.

Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, puoi controllare le lampadine intelligenti tramite la tua rete domestica o direttamente dal tuo dispositivo mobile. Utilizzando l’app dedicata, puoi accendere o spegnere le lampadine, regolare l’intensità luminosa e persino cambiare il colore della luce, tutto con pochi semplici tocchi.

Le lampadine intelligenti HaoDeng sono anche compatibili con i principali assistenti vocali come Alexa e Google Assistant. Puoi controllare le tue lampadine semplicemente utilizzando comandi vocali, rendendo l’esperienza ancora più comoda.

Grazie alla modalità che ti permette di cambiare colore, puoi scegliere tra una vasta gamma di tonalità e creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione. Che tu voglia una luce calda e accogliente per una serata tranquilla o un’illuminazione vivace e colorata per una festa, le lampadine intelligenti possono soddisfare tutte le tue esigenze.

Inoltre sono facili da installare e sono compatibili con la maggior parte delle lampade a incasso standard. Basta avvitarle nella presa e seguire le istruzioni per configurarle sulla tua rete domestica. Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistalo ora su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

