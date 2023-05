Lampadine LED Smart E27: colore e coreografie, 2 per soli 12€

Non perdere l’occasione di rendere la tua casa intelligente con una spesa minima. Ti basta installare un paio di lampadine LED Smart per avere tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano. Queste con attacco E27 sono praticamente universali ed hanno tutto quello di cui sei in cerca.

Ora che sono in promozione su Amazon, sono un vero e proprio affare. Collegati per risparmiare il 38% con un solo click e non farne a meno. Prezzo finale di appena 12,90€ per due pezzi. Collegati e aggiungile al carrello prima che lo sconto termini.

Ricorda che ti basta avere un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account per ottenere spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Lampadine LED Smart E27: semplici quanto perfette in casa

Le installi su lampadari, lampade da tavolo o ovunque tu voglia. Una volta che le avviti come delle più semplici lampadine, scarichi l’applicazione sul tuo smartphone ed hai fatto. Le gestisci in un paio di secondi e le personalizzi come più preferisci.

Non solo sono semplicissime da utilizzare, ma se hai assistenti vocali del calibro di Amazon Alexa, Google Assistant o Samsung Bixby puoi utilizzare anche la tua voce per modificare i parametri.

Come ti ho già fatto notare, questi gioiellini possono essere impostate su una qualsiasi tonalità di bianco ma anche su un colore particolare. Ne hai a portata di mano più di 16 milioni.

Se poi ti senti creativo, attiva le scenes o imposta la funzione che le sincronizza a ritmo di musica.

E sì, ovviamente sono anche dimmerabili per poter impostare anche un’intensità a piacere.

Cosa stai ancora aspettando? Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare le tue lampadine LED Smart E27 a soli 12,90€ con uno sconto del 38%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

