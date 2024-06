Lampadine smart Aigostar: il set da 2 a quasi META' PREZZO (le paghi SOLO 16€)

Sogni di creare in casa un’atmosfera diversa per ogni occasione? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta delle Lampadine smart Aigostar Mesh: oggi il set da 2 pezzi è disponibile su Amazon a soli 16 euro con uno sconto maxi del 45%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, se attivi un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere gli articoli domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione potrebbe scadere da un momento all’altro!

Lampadine smart Aigostar Mesh: tutte le modalità di utilizzo

La Lampadine smart Aigostar Mesh rappresentano il gadget ideale per creare un’atmosfera da sogno in casa ogni volta che vuoi.

Il dispositivo è dotato di chip Bluetooth 5.0 mesh e protocollo mesh che permette di supportare la comunicazione gratuita tra dispositivi multipli, oltre ad offrire una connessione più stabile e più veloce in qualsiasi momento. Un’altra caratteristica importante è il suo ridotto consumo energetico: in questo modo non solo rispetta l’ambiente, ma permette di risparmiare notevolmente in bolletta.

Per utilizzare la lampadina non è necessario l’utilizzo di nessun programma, ma basta scaricare l’app Aigosmart attraverso la quale potrai scegliere la tonalità che preferisci, programmarne l’accensione e lo spegnimento e così via. Per di più, il gadget è compatibile con Alexa quindi sarà ancora più facile gestirla utilizzando i semplici comandi vocali.

Nello specifico, questo modello offre 10 modalità dinamiche, fornendo illuminazione perfetta per ogni situazione. Puoi scegliere la temperatura del colore, con luminosità variabile dal 1% al 100%. Ha una potenza da 6.5W, che equivale a una lampadina a incandescenza da 45W, ed emette 555 lumen.

