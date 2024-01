Lampadine smart: eccone 4 a prezzo SHOCK!

Sei in cerca di lampadine smart da installare nella tua casa? Ecco la proposta di oggi di Meross: ben 4 lampadine Wi-Fi con attacco E27 costano solo 39,49€ grazie al doppio sconto disponibile oggi su Amazon. Il primo del 15% e un secondo attivabile tramite coupon sul sito! Super prezzo da non perdere! Sono lampadine che possono riprodurre tutti i colori che volete! Bello eh?

Le lampadine smart più convenienti che puoi acquistare

Qualcuno potrebbe dire che prima le lampadine costavano meno. Beh, è vero! Le lampadine tradizionali, anche con il passaggio al led, in realtà sono prodotti che, nel tempo, hanno visto prezzi molto differenti fino ad arrivare ai giorni nostri. Le lampadine smart di oggi sono in grado non solo di essere controllate a distanza, ma in casi come questo anche di cambiare colore e gestire l’intensità della luce emessa.

Vi parliamo quindi del pack di ben 4 lampadine smart di Meross, azienda che pian piano sta proponendo sul mercato decine di prodotti smart di ottimo livello.

In questo caso, l’azienda assicura un’escursione di colore bianco che va dai 2700k ai 6500k per rendere perfetta ogni situazione casalinga. In più, le lampadine possono essere singolarmente o simultaneamente colorarsi di uno dei 16 milioni di colori compatibili. Opzione bellissima che, in molti casi, diventa ormai indispensabile.

Le lampadine smart che compongono questo multipack permettono di essere collegate anche singolarmente a reti Wi-Fi diverse in base alle proprie esigenze: nessun problema se doveste decidere quindi di usarne due a casa e due in ufficio: sta a voi la scelta!

Ultima, ma non per importanza, la piena compatibilità con HomeKit di Apple, Alexa di Amazon e Google Home. Potrete controllarle inoltre tramite l’app ufficiale di Meross.

Non vi resta quindi che acquistare queste lampadine smart E27 in grado di cambiare colore, accendersi seguendo regole o timer e di essere controllate nel modo a voi più congeniale. Il motivo? Il prezzo oggi estremamente conveniente! Costano infatti solo 39,49€ su Amazon grazie alla promo che le sconta del 15% oltre che di 3€ aggiuntivi grazie al coupon disponibile oggi sulla piattaforma. Approfittatene subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.