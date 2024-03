Lampadine LED Smart Multicolor: oggi le trovi IN SCONTO su Amazon

Lascia che il tuo soggiorno o la tua stanza da letto s’illumini d’immenso: grazie alle nuove lampadine LED Smart Multicolor di TP-Link potrai dare un tocco di estetica e modernità ai tuoi ambienti, il tutto spendendo davvero poco su Amazon. Oggi trovi in offerta del 5% una confezione da 2 pezzi, che fissa il prezzo finale a 17,99€.

Lampadine LED Smart Multicolor: non perderti questa offerta a tempo su Amazon

Con queste lampadine LED smart potrai apprezzare fino a 16 milioni di colori, modulando anche la loro luminosità e le temperature del colore per creare l’atmosfera che più desideri. La luminosità emessa raggiunge i 350 lm e possono illuminare qualsiasi ambiente, con la possibilità di attenuare la luce dall’1% al 100%.

La base delle lampadine è in GU10, ciò significa che si adatteranno facilmente a qualsiasi lampadario. In più, sono anche eco-friendly, potendole impostare sul risparmio energetico ma senza comunque perdere di luminosità o qualità. Con l’app Tapo dedicata, potrai facilmente accendere e spegnere le lampadine anche se sei fuori casa. Inoltre, sempre con l’app Tapo, potrai controllare tutte le lampadine che hai a disposizione con un semplicissimo clic, salvando le relative impostazioni e richiamandole grazie ai pre-set impostati da te.

E non finisce qui, perché possiamo creare anche delle vere e proprie routine giornaliere o settimanali di accensione e spegnimento o di attenuazione della luce in base agli orari che scegliamo. Acquista subito queste due Lampadine LED Smart Multicolor su Amazon: solo per oggi trovi un’offerta a tempo che te le farà pagare 17,99€. Sbrigati però: probabilmente domani l’offerta non sarà più disponibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.