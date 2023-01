L'Angolo dei FURBI: : le migliori offerte Amazon Warehouse (16 -22 Gen.)

Su Amazon Warehouse continua l’offerta di vendita di centinaia di prodotti certificati usati che vengono ispezionati, puliti e (se applicabile) riparati secondo eccellenti standard funzionali, e alcuni di loro perfino rigenerati e coperti dalla garanzia di Amazon di 1 anno. A conti fatti, acquistandoli è quasi come comprare qualcosa di nuovo, al punto che l’affare è spesso dietro l’angolo. E proprio in questi giorni abbiamo visto “apparire” diversi prodotti a un prezzo super vantaggioso, leggete anche voi.

Amazon, gli affari TOP col Warehouse

Come recita il disclaimer sul sito del famoso e-commerce “il prodotto ricondizionato di Amazon è solitamente un oggetto che è stato reso da un cliente per motivazioni varie (colore non corrispondente a quello desiderato, imballo non perfettamente integro, misure non idonee)”.

Dunque parliamo di prodotti spesso pari a nuovo, di certo testati fino in fondo dai tecnici prima di essere rimessi in vendita con tutte le garanzie del caso e quelle offerte da Amazon sul nuovo. Quindi questi prodotti possono essere acquistati tranquillamente e spesso, come accennato prima, si possono fare dei veri e propri affari. Provare per credere.

Nespresso Inissia EN80.B

Macchina per Caffè con sistema Nespresso Original Line e pompa ad alta pressione (19 bar), 2 lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferisci: Espresso e Lungo

Serbatoio dell’acqua removibile da 0,7l.

Apple iPad 9,7 (5th Gen) 32GB Wi-Fi

Caratterizzato da prestazioni ancora più elevate e progettato per potenti app AR. Versatile e potente che mai e ha un ampio display Retina, il chip A10 Fusion e sensori evoluti che contribuiscono a fornire coinvolgenti esperienze di realtà aumentata.

OPPO Band Sport Tracker

Da sempre, OPPO Band Sport Tracker è elegante e sportivo: sta benissimo a qualsiasi polso sia che tu debba fare attività sportiva o semplicemente indossarlo nella quotidianità con poco più di 20 grammi di peso non ti accorgerai di indossarlo. Il suo ampio display da 1” amoled è ben leggibile in ogni condizione di illuminazione.

Apple iPhone 14 (128 GB)

l’iPhone 14 ha bisogno di poche presentazioni visto che si tratta di un prodotto eccellente sotto tutti i punti di vista. A maggior ragione oggi che con la promo in corso diventa ancora più appetibili. Ora, infatti, puoi averlo a 843€ anziché a 1.029,00€.

Le altre occasioni:

Samsung Galaxy S22 5G , Smartphone top di colore bianco da 256GB, caratterizzato da un look sofisticato, che oggi è in vendita su Amazon a 663€ nella colorazione bianca. La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, per ricaricare il tuo Galaxy S22 5G.

Il Motorola Edge 20 Frosted Grey viene proposto a 311 euro con un risparmio sul nuovo di circa a 220 euro . Vi basterà andare sulla pagina del noto sito di e-commerce. Il dispositivo è disponibile nel taglio da 6/128GB , e può arrivare comodamente a casa vostra con consegna gratuita inclusa in tutta Italia per gli utenti di Amazon Prime .

OPPO Find X3 Lite oggi puoi averlo a 321 euro nella colorazione Blue Astral grazie alla promozione presente su Amazon . Find X3 Lite è dotato di processore Qualcomm Snapdragon 765G , che supporta le bande 5G, e offre 8GB di RAM per prestazioni reattive e una notevole durata della batteria .

oggi puoi averlo a 321 euro nella colorazione grazie alla promozione presente su . Find X3 Lite è dotato di processore , che supporta le bande 5G, e offre 8GB di RAM per prestazioni reattive e . HUAWEI FreeBuds3i colore nero sono davvero eccellenti sotto tutti i punti di vista e oggi con la promo in corso diventano ancora più appetibili. Auricolari In Ear dalla forma ergonomica e trapezoidale, il pack contiene 3 differenti estremità in plastica per aumentare la stabilità del prodotto una volta indossato. Oggi puoi averle a 41€ anziché a 99€, con lo sconto del 51%.

Visto quante occasioni? E non dimenticate che l’acquisto di prodotti usati ne prolunga la vita, riducendo i rifiuti elettronici e l’estrazione delle materie prime. L’usato certificato fa parte del programma Climate Pledge Friendly, che ti aiuta a scoprire e acquistare prodotti più sostenibili. Ricordate, vista la natura dei prodotti indicati e lo scarso numero di solito a disposizione nel magazzino di Amazon, c’è sempre il rischio che gli oggetti in vendita vadano presto esauriti. Se siete interessati a qualcosa, insomma, cercate di essere il più rapidi possibili a chiuderne l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.