L'angolo dei SUPER affari: cinque prodotti TOP che su Amazon paghi molto meno

Amazon è il più grande negozio online. Tra milioni di prodotti in vendita ne trovate davvero per tutti i gusti e tutti i portafogli. Da questo punto di vista, considerando la politica dei prezzi e delle offerte adottate dal colosso dell’e-commerce, capita sovente di trovare prodotti di livello a prezzi molto più bassi rispetto ad altri shop, anche online. Come quelli che vi segnaliamo in questo articolo, che rappresentano solo una goccia nell’oceano di occasioni che potete trovare quotidianamente su Amazon, ma che servono per certi versi a darvi uno spunto (e magari un’idea concreta) su cosa acquistare e trovare.

Apple iPhone 14

iPhone 14 ha uno schermo da 6,1 pollici con tecnologia OLED che supporta 1200 nit di luminosità di picco HDR, contrasto di 2.000.000:1 e Dolby Vision. Ha la parte anteriore in Ceramic Shield, un materiale utilizzato esclusivamente su iPhone, più resistente di qualsiasi vetro per smartphone, e monta un processore Apple A15 Bionic, anche se con alcuni miglioramenti secondari soprattutto dal punto di vista della GPU, che guadagna un nuovo core.

Samsung Galaxy S22 5G

Il Samsung Galaxy S22 5G (128GB) è in offerta su Amazon a 649€, ovverosia il 16% in meno rispetto al prezzo di listino che è 929,00 euro, e con le spedizioni rapide e gratuite. Un’occasione unica per mettere le mani su un gioiellino risparmiando 150 euro. In questo ottimo device, nella colorazione Green o Phantom Black, le caratteristiche distintive della serie Galaxy sono state mantenute: display da 6,1” Dynamic AMOLED 2X, fotocamera con intelligenza artificiale, processore avanzato, connettività ultra-veloce, batteria a lunga durata e memoria interna espandibile.

Robot aspirapolvere Roomba iRobot i1152

Con iRobot Roomba i1152 preparati a goderti la serenità di una casa pulita e ordinata. Il dispositivo sfrutta la tecnologia intelligente iRobot OS per memorizzare le tue routine e pulire in funzione del tuo stile di vita. Col suo sistema di pulizia a 3 fasi rimuove peli degli animali domestici e altro sporco ostinato grazie alla potenza di aspirazione 10 volte superiore rispetto al sistema di pulizia Roomba serie 600. La tecnologia Dirt Detect consente al robot aspirapolvere Roomba i1152 di rilevare le aree più sporche della casa e pulirle più a fondo.

Friggitrice ad aria Philips Airfryer XL Essential

Prodotti come la friggitrice ad aria Philips Airfryer XL Essential che ti segnaliamo oggi al prezzo di 151€, cioè a dire, con un fortissimo sconto di 110,00€ (47%), trovano sempre più spazio nelle case degli italiani, non solo perché permettono di godere di una cottura sana e con poche calorie grazie alla frittura senza olio, ma anche perché lo fanno senza far perdere in gusto e quindi rinunciare a ricette sfiziose. Il tutto con un bel risparmio in bolletta e sull’olio per friggere, il cui costo diventa ogni giorno sempre più esorbitante. Il tutto con le spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Amazon Prime.

TV LG OLED55C24LA Amazon

Il TV OLED evo della serie C2 con tecnologia Brightness Booster spinge la qualità OLED su nuovi livelli, grazie alla luminosità superiore del 20% rispetto a un TV OLED LG tradizionale. È perfetto per il gaming di nuova generazione, perché supporta tutte le tecnologie dei PC e delle nuove console, fra cui il gaming in 4K fino a 120fps su 4 porte HDMI 2.1 @48Gbps compatibili con VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync. Per gli amanti del cinema, è il primo TV a supportare il Dolby Vision IQ con Precision Detail per immagini HDR dettagliate e con una profondità di colore eccezionale. In questo momento è anche in super sconto a 1.359€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.