L'Angolo del bricolage e del fai da te: 10 gadget ORIGINALI che ti facilitano il lavoro

Per tutti coloro che amano rilassarsi facendo tanti piccoli o grandi lavoretti a casa o in campagna, anche in Inverno non mancano dei gadget e degli oggettini utilissimi da sfruttare per il loro hobby. Anche su questi prodotti oggi Amazon effettua una serie di interessanti promozioni. E allora, perché non approfittarne? Ecco alcuni dei prodotti secondo noi più interessanti per gli amanti del fai-da-te.

Chiave universale

La chiave universale è il tipico caso di strumento che nemmeno pensiamo esista, salvo poi non poterne fare a meno una volta scoperto, per i lavori di fai da te. Questo eccezionale gingillo lo monti su un trapano e lo usi in tantissimi contesti. Uno de modelli più versatili e interessanti del momento lo trovi ora in gran sconto su Amazon a meno di 9€.

Penna-cacciavite multifunzione, con livella

Un fantastico gadget che porterà molta comodità nelle vostre vite, adatto agli uomini, a qualsiasi appassionato di fai da te! La penna multifunzionale soddisfa infatti le esigenze di vita quotidiana / ufficio di chiunque. Una penna per più scopi: è infatti righello, livella, combinazione di cacciaviti piccoli, penna stilo, penna grafica e pennino touch! Un gadget incredibile e super utile che oggi puoi fare tuo con appena 11 euro tutto incluso, anche le spese di spedizione.

Metro laser SMART

Xiaomi Smart Laser Measure è un misuratore laser ultra preciso e semplice da usare. Questo misuratore di alta precisione professionale offre ±3mm di accuratezza, rendendo così la misurazione in tempo reale accurata e stabile. Il dispositivo è resistente all’usura e ai graffi: la lega di alluminio leggera e la plastica di ingegneria ad alta resistenza di cui è costituito creano un aspetto opaco delicato e rendono il dispositivo resistente all’usura e ai danni. Oggi questo gioiellino può essere tuo a soli 39€, con lo sconto del 20% applicato da Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Scanner portatile a mano

Compatto e leggero, questo scanner ad alta risoluzione per documenti e immagini in formato A4 è geniale. Lo porti sempre con te, come una penna, e quando hai necessità ci scansioni quel che vuoi, da documenti a pagine di libri. Supporta memory card fino a 32G, può archiviare file di grande capacità.

Penna saldatore e torcia a LED

Questo mini saldatore è grande quanto una penna ma è in grado di fare il suo senza problemi. Può benissimo fondere qualsiasi materiale e operare saldature sia in argento che in oro. Può essere usato perfino come mini-torcia o per scaldare piccoli contenitori. Ottimo per la saldatura di precisione di componenti elettronici, strumenti o circuiti su una scheda madre del computer.

Tester di tensione senza contatto

La penna Neoteck P è un Tester Professionale di tensione AC a doppio isolamento. Durante l’uso basta posizionare la punta vicino a una morsettiera, una presa o un cavo di alimentazione, e il suo sensore NVC identificherà automaticamente l’intensità della tensione elettrica presente. Un piccolo quanto indispensabile aiutante per certi lavori.

Torcia frontale al LED

Se invece non volete le mani occupate da guanti di nessun genere, allora potete decisamente puntare su questa torcia che si indossa come una fascia in testa. Così puoi ruotare la testa verso il basso di 90º per evitare crepe e ostacoli sulla strada, aiutandoti a vedere ciò che ti aspetta.

Torcia telescopica magnetica al LED

Torcia telescopica magnetica al LED, costo del prodotto, 15€. Questa pazzesca torcia magnetica flessibile al LED è dotata di 3 luci super luminose e grazie a collo morbido a 360 gradi e alla base con un potente magnete incorporato, puoi regolarne altezza e angolazione, posizionandola dove vuoi per indirizzare la luce dove hai bisogno. Illumina i luoghi bui, stretti e difficili da raggiungere per fornire una visibilità che la maggior parte delle torce non può offrire.

Bracciale magnetico fissa viti

Bracciale magnetico per fissare viti, chiodi e attrezzi, al prezzo di 11€. Un oggetto super utile: questo cinturino con 15 magneti potenti, fa sì che la fascia magnetica degli strumenti si avvolga intorno a quasi tutto il polso. La sua ampia superficie può facilmente tenere oggetti magnetici come viti, chiodi, punte di cacciavite, punte da trapano, dadi, rondelle e bulloni, ecc. Quindi è perfetto per avere tutto a portata di mano mentre si lavora.

Kit sollevatore mobili con piastra a ruote

Per sollevare i mobili niente idi meglio che questo semplice quanto utilissimo accessorio. Le ruote per mobili utilizzano il principio della leva e del design ergonomico, in modo da poter sollevare facilmente mobili pesanti ed elettrodomestici senza affaticare la schiena durante l’utilizzo. L’impugnatura è realizzata in morbida gomma completamente chiusa, che aumenta l’attrito ed è facile da usare. Può essere azionato con una mano, facile da smontare e montare, tutto a soli 18€.

