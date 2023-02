L'Angolo delle FURBATE, le migliori offerte della settimana: sconti pazzi (6-12 Feb.)

Tempo di grandi affari su Amazon con le migliori offerte della settimana appena conclusa ancora però attivi, che abbiamo raccolto per voi in questo articolo. Pronti a portare a casa qualche chicca a prezzo super scontato?

Avviatore e caricabatteria auto

Un caricabatteria auto intelligente automatico ad appena 31€, cioè a un prezzo nettamente più basso della media? Lo trovi ora in offerta su Amazon. Proprio così, un prodotto super utile sempre, anche per eliminare la soggezione della scossa dei cavetti e della macchina chiesta in prestito a un amico per avviare la tua. Rapporto qualità-prezzo eccellente.

Samsung Galaxy Tab A7

L’azienda sostiene che il Samsung Galaxy Tab A7 sia nato “per lasciare il segno – un autentico capolavoro per esperienze immersive straordinarie” in ambito entertainment. Ma soprattutto, un display ampio e dinamico da 10,4″ e quattro altoparlanti che regalano un potente audio surround Dolby Atmos, per dare vita ai contenuti proprio come al cinema. Il tutto a un prezzo super accessibile, visto che oggi puoi farlo tuo a soli 143€ anziché a 239,90€, grazie allo sconto importante di Amazon, con le spedizioni sicure e gratuite garantite da Prime.

Apple iMac (8GB – 256GB)

L’iMac da 27″ con display Retina 5K, CPU Intel Core i5 6-core, 8GB RAM, 256GB, puoi farlo tuo oggi su Amazon a 1.696€, con uno sconto di ben il 25% e un risparmio di circa 510 Euro sul prezzo di listino. Il tutto con le spedizioni rapide, sicure e gratuite di Prime. Un’offerta super vantaggiosa per questo potente computer desktop che sa fare di tutto, e lo fa meglio e più velocemente che mai.

Action Cam 4K

Se siete degli sportivi e allo stesso momento amate riprendere le vostre imprese, allora potrebbe interessarvi questa splendida fotocamera subacquea impermeabile da 40M, con telecomando e microfono esterno wireless 2.4G, e una super batteria. La puoi acquistare a 69€ su Amazon invece di 119,99 euro, ovverosia quasi la metà, con le spedizioni gratuite e un bel risparmio sul prezzo di listino. Questo grazie anche al coupon da 50€ che viene applicato direttamente in cassa in automatico.

Auricolari Bluetooth 5.2

Questi auricolari sono davvero ben costruiti: solidi ma allo stesso tempo morbidi, sono perfetti da indossare anche per lungo tempo. I materiali super morbidi si adattano alla forma naturale del tuo orecchio per una vestibilità personalizzata. Godono inoltre di doppia tecnologia di riduzione del rumore per migliorare la velocità di trasmissione, garantire una distanza di 15 metri, bassi stereo ad alta definizione e alti cristallini.

Xiaomi Redmi 9A

Se sei alla ricerca di uno smartphone di buon livello senza per questo doverti svenare, allora lo Xiaomi Redmi 9A con Dual Sim è quello che fa per te. Lo trovi ancora in offerta su Amazon a soli 89€, cioè il 29% in meno rispetto al prezzo di listino. E visto che le spedizioni sono rapide e gratuite tramite Prime, capirai da te che è davvero un affare.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Design sobrio e suono ECCEZIONALE: se da tempo sogni a occhi aperti un bel paio di auricolari Redmi Buds 3 Lite di Xiaomi, oggi hai l’occasione che stavi aspettando. Su Amazon, infatti, li trovi con un’OFFERTA veloce a soli 20€, con un risparmio quindi del 37% e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Ma devi fare in fretta, perché la promo scade a breve.

Spazzolino elettrico ricaricabile

lLa potente potenza del motore raggiunge la “”VERO”” tecnologia di pulizia sonico. Il motore a basso rumore ti offre 24.200 micro-spazzole al minuto, ottenendo il tuo sorriso sicuro e bello entro 7 settimane. 5 Modalità di Spazzolatura: ricca modalità di pulizia orale per soddisfare le diverse condizioni dei denti: pulito, sensibile, sbiancante, massaggio e lucidatura.

realme 9i

Se sei alla ricerca di uno smartphone di ottimo livello, con un display FHD da 6.6” e una mega batteria da 5.000 mAh che ti garantisce di non rimanere mai senza il tuo cellulare attivo, in questo momento hai l’occasione che stavi aspettando da tempo: il realme 9i colore Blu Prisma è infatti in offerta su Amazon a soli 140€ nel taglio 4+64 GB cioè 70,00€ circa in meno rispetto al prezzo di listino che è 249€ (-39%). Le spedizioni poi sono rapide e gratuite grazie ai servizi Prime.

Hard disk Western Digital da 2TB

Errore di prezzo per questo hard disk? Chi lo sa: di certo questo super performante disco rigido esterno portatile da 2TB di WD lo trovi al momento quasi a meno di metà prezzo su Amazon seguendo questo link. Con appena 70€, infatti, è a casa tua, con le spedizioni rapide e gratuite. Risparmi ben 60€ circa (-41%) e hai perfino le spese di spedizione incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.