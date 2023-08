L'Angolo delle PATATINE Amazon: SUPER SVENDITA TECH a prezzi STRACCIATI

Amazon, uno dei più grandi marketplace al mondo, è un vero paradiso per gli amanti dello shopping. Con una vasta selezione di prodotti e offerte speciali, puoi trovare tutto ciò che desideri e soddisfare la tua voglia di fare acquisti. Che tu stia cercando elettronica o altro ancora, Amazon ha ciò che fa al caso tuo, e spesso a prezzi così bassi che ci potresti comprare un pacco di patatine. Guarda anche tu..

Acqua saporita e filtrata in borraccia

Se sei stanco di dover spendere un mucchio di soldi per l’acqua al supermercato, devi sapere che se dal tuo rubinetto esce acqua potabile, ti bastano 8€ per renderla sempre buona da bere eliminando ogni possibile impurità. Questo grazie alla borraccia Brita, che trovi in sconto su Amazon con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Asciugacapelli Compact D1500, il tuo perfetto compagno di viaggio

Vieni a scoprire il tuo nuovo alleato per i viaggi: il fantastico asciugacapelli da viaggio on the go Compact D1500 di Remington. Questo asciugacapelli compatto e maneggevole ti garantirà capelli sempre perfetti ovunque tu vada. Oggi, poi, puoi accaparrartelo spendendo appena 20€ per via dello sconto del 10% che ti offre Amazon sul suo sito. Le spedizioni sono gratuite, cosa volere di più?

Antenna TV da interni SUBSTU

La ricezione dei canali televisivi è spesso un fastidio con cui dobbiamo fare i conti. Ma pe fortuna ci sono diverse soluzioni: se cerchi un prodotto super pratico che ti permette di risolvere il problema dell’impianto dell’antenna che non c’è o semplicemente funziona male, puoi fare per esempio un pensierino a questa antenna da interni con amplificatore di segnale. Su Amazon puoi farne tua una a soli 13€ seguendo questo link. E’ facile da piazzare e questo modello è compatibile con il DVB T2 oltre a costare poco.

Trapano elettrico a percussione EasyImpact 600

Il trapano a percussione Bosch è tra i migliori in assoluto a livello mondiale. Con questo potente accessorio potrete infatti svolgere qualsiasi lavoro sia casalingo che professionale con estrema facilità. Compatto, leggero ed ergonomico per lavorare in comodità e forare senza fatica nella muratura fino a 12 mm e nel legno fino a 25 mm. Compralo ora su Amazon a soli 54€ con lo sconto del 19% sul prezzo di listino e le spedizioni gratuite.

Trapano/Avvitatore brushless con percussione

Il trapano/avvitatore brushless con percussione BLACK+DECKER è considerato uno dei migliori in assoluto a livello mondiale. D’altronde, se non bastasse di per sé la marca, una garanzia in tal senso, ci pensano le specifiche a definirne le qualità. Con questo potente accessorio potrete infatti svolgere qualsiasi lavoro sia casalingo che professionale con estrema facilità. Compralo ora su Amazon a soli 84€ con lo scontissimo del 13% sul prezzo di listino e le spedizioni gratuite.

Depuratore da rubinetto Philips X-Guard

State cercando un sistema di filtrazione efficace che sia facile da montare, richieda poca manutenzione e vi faccia risparmiare soldi evitando di comprare acqua al supermercato? Lo avete trovato, è Philips X-Guard On Tap. Grazie a questo pratico sistema da installare al rubinetto della cucina potete ottenere acqua potabile in un attimo. Basta infatti collegare il prodotto all’estremità del rubinetto sfruttando uno dei cinque adattatori disponibili per renderlo compatibile con quelli dotati di aeratore removibile di diametro compreso tra 13 e 25 mm, e il più è fatto. Compralo su Amazon a soli 34 euro.

Centralina elettrica Bluetti EB3A, 268Wh LiFePO4

Con un 600W AC inverter, la batteria LiFePO4 da 268Wh e 8 uscite, la centrale elettrica EB3A mantiene sì le tue apparecchiature essenziali accese in movimento o durante le interruzioni di corrente domestica, ma va bene anche per generarne una buona quantità anche in casi normali, contribuendo quindi ad alimentare alcuni degli elettrodomestici casalinghi in funzione, sgravandone il “peso” (e il costo) del loro sostegno energetico dalla linea elettrica normale.

Prese smart intelligenti Meross: ammazza bollette

Avere in casa delle prese intelligenti oggi può risultare estremamente utile, non solo per una questione di praticità, ma anche da quella economica e del risparmio in bolletta: questi gioiellini, infatti, se ben programmati possono rivelarsi utilissimi nella gestione della corrente elettrica e dunque in favore del basso consumo energetico. Su Amazon una coppia di prese intelligenti può essere tua a 30€, ovverosia con un risparmio netto del 23%. Un prodotto solido, costruito con materiali di prima qualità e ignifugo, dunque approvato per la sicurezza con certificato CE e ROHS.

Lampadine smart WiFi a risparmio energetico (set di 4)

Per la tua casa smart oggi su Amazon trovi un’offerta davvero interessante, perché ti permette di acquistare ben quattro lampadine WiFi compatibili con Alexa a soli 25€. L’aspetto che però interessa noi è che hanno un bassissimo consumo elettrico, quindi con loro puoi risparmiare più dell’80% sulla bolletta elettrica rispetto a una lampadina a incandescenza tradizionale da 60 W. E in un periodo di amenti come questo, non è un aspetto da sottovalutare.

Sensibo Air, il dispositivo di controllo per vecchi elettrodomestici

Trasforma il tuo attuale condizionatore d’aria o il tuo sistema mini split/ductless/pompa di calore in un AC intelligente e riduci le tue bollette fino al 40%. Non è uno scherzo, ma questo geniale dispositivo che agendo insieme a una app (Android e iOS) stravolge i vecchi apparecchi ridandogli nuova vita. Approfitta dello sconto e fallo tuo quindi a 99 euro. Le spedizioni sono gratuite. Prima però spunta la voce Applica coupon 25€ sulla pagina del prodotto.

Idropulsore dentale SURFOU

Quando si tratta della salute dei nostri denti e delle nostre gengive, non ci sono compromessi. Ecco perché l’idropulsore dentale SURFOU è qui per regalarci un sorriso splendente e una pulizia profonda senza sforzo. Questo dispositivo intelligente può migliorare la tua routine di igiene orale con una spesa irrisoria, ovvero 34€ grazie alla promozione Amazon che te lo invia anche gratuitamente con Prime.

Fujifilm instax mini Link 2

La creatività incontra l’istante con la mini stampante Fujifilm instax mini Link 2 Clay White. Questo fantastico gadget per smartphone è l’accessorio perfetto per catturare i momenti più preziosi e trasformarli in ricordi tangibili. Immagina di scattare una foto con il tuo smartphone e, in pochi istanti, trasformarla in una stampa istantanea da condividere con gli amici o da conservare per te stesso. Comprala ora su Amazon a soli 118€ grazie allo sconto del 9%, e con le spedizioni gratuite via Prime.

Smartwatch Uomo/Donna con funzione di risposta ed effettuazione chiamate

Rivoluziona il tuo modo di vivere con lo Smartwatch Uomo/Donna con funzione di risposta ed effettuazione chiamate. Con il suo schermo da 1.85 pollici, questo orologio smart ti offre un’esperienza visiva straordinaria mentre ti tiene connesso con il mondo. Questo vero e proprio gioiellino oggi è in offerta su Amazon, dove potete accaparrarvelo a soli 22€ e con le spedizioni rapide e sicure di Prime.

