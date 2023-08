L'Angolo dell'USATO FURBO: i migliori AFFARI su Amazon Seconda Mano (14-20 Agosto)

Su Amazon Seconda Mano ci sono centinaia di prodotti certificati usati a prezzi super vantaggiosi. Si tratta, lo ricordiamo, di merce che viene ispezionata, pulita e (se applicabile) riparata secondo eccellenti standard funzionali, e alcuni di loro vengono perfino rigenerati e coperti dalla garanzia di Amazon di 1 anno.

Come infatti recita il disclaimer sul sito del famoso e-commerce “il prodotto ricondizionato di Amazon è solitamente un oggetto che è stato reso da un cliente per motivazioni varie (colore non corrispondente a quello desiderato, imballo non perfettamente integro, misure non idonee)”.

Samsung Galaxy Buds2 Pro

I potenti Samsung Galaxy Buds2 Pro sono gli auricolari top di gamma di Samsung, e offrono l’esperienza audio wireless più immersiva con un nuovo design compatto e connettività fluida, perfetta per ogni momento della giornata. Queste eccellenti cuffiette sono in questo momento disponibili sullo store di Amazon a 126 euro con le spese di spedizione gratuite garantite dal servizio Prime.

OPPO A74 Prism Blue

Col suo design in 3D curvo, leggero e sottile, tanto bello da utilizzare quanto da guardare (solo 175g di peso e lo spessore di una penna), questo OPPO A74 è uno dei migliori attualmente sul mercato. Ha un display ampio e luminoso da 6,43” AMOLED, grazie al quale guardi video e giochi con una qualità di immagine da smart TV. Lo schermo si adatta continuamente al livello che è delicato per i tuoi occhi tutto il giorno.

Airy Fryer XXL

Questo eccellente prodotto per la cucina di Ariete frigge senza olio: la sua tecnologia ad aria ti consente infatti di friggere con un solo cucchiaio di olio in modo sano e leggero, ma gustoso come la frittura tradizionale. Inoltre, grazie, al cestello extra large da 5,5 litri potrai cuocere grandi quantità di pietanze (fino a 2,5 kg di patatine fritte) in una sola volta per accontentare subito tutta la famiglia. Prezzo Amazon Warehouse 68€.

Apple iPhone 11 nero

Sistema a doppia fotocamera, un giorno intero di autonomia, vetro resistente e hip Apple tra i più veloci veloce di sempre. L’iPhone 11 resta un autentico gioiellino in grado ancora oggi di dire la sua nel panorama vastissimo delle produzioni Apple. E oggi puoi perfino acquistarlo a un prezzo super vantaggioso. Lo trovi infatti in offerta su Amazon a 429 euro, ricondizionato, col 18% di sconto e le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite – 99€

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un tablet fortemente orientato per l’entertainment. E a osservarlo bene è davvero così: caratterizzato da proporzioni simmetriche, vanta un display dinamico da 8,7″ e quattro altoparlanti che regalano un potente audio surround Dolby Atmos, per dare vita ai contenuti proprio come al cinema. Il tutto a un prezzo super accessibile, visto che oggi puoi farlo tuo a soli 99€ anziché a 239,90€, grazie allo sconto importante di Amazon, con le spedizioni sicure e gratuite garantite da Prime.

Samsung Galaxy Z Flip4 con caricatore – 599€

Il Samsung Z Flip 4, il nuovo foldable a conchiglia di Samsung con display esterno da 1,9″ è in offerta su Amazon con uno sconto di quasi 300 euro. Segui questo link e assicurati la versione di colore Light Blue col taglio da 128GB a soli 599€, ovverosia con quasi 300€ di sconto e con le spedizione gratuite. La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per la Ricarica Ultra-Rapida.

Samsung Galaxy A13 – 181€

Il Samsung Galaxy A13 è uno dei migliori medio gamma attualmente presenti in commercio, con un comparto fotocamere davvero molto interessante, almeno per questa fascia di prezzo. Su Amazon Seconda Mano lo trovi subito a soli 181€. Le spedizioni sono gratuite, rapide e sicure grazie a Prime.

Samsung Galaxy Watch4 (40mm) – 101€

Infine l’immancabile Samsung Galaxy Watch4 di colore nero da 40mm, in promozione usato con il 43% di sconto. Fallo tuo sfruttando quindi il super sconto a soli 101€, anziché al prezzo di listino di 269€. Spese di spedizioni veloci e gratuite.

Le altre occasioni:

Nespresso Inissia EN80.B , macchina da caffè di De’Longhi con sistema capsule Nespresso e serbatoio acqua 0.7L. Per un caffè come al bar, con due lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferisci: Espresso e Lungo. In omaggio buono da 20€ spendibile sull’acquisto di prodotti Nespresso. Tutto a soli 72€ . Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C32G53) , spettacolare monitor da gioco con display panoramico con curvatura 1000R che riempie la tua visione periferica, ti sembrerà di stare al posto del protagonista. Scopri un nuovo ed emozionante livello di gioco, mai sperimentato prima d’ora con 267€ . Apple iPhone 12 Mini Galassia lo puoi trovare oggi a soli 444€ come usato garantito . Si tratta cioè di un prodotto usato selezionato che ha avuto un precedente proprietario e che ha subito un processo di ricondizionamento. Di fatto è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. OPPO Find X3 Lite oggi puoi averlo a 311 euro nella colorazione Blue Astral grazie alla promozione presente su Amazon . Find X3 Lite è dotato di processore Qualcomm Snapdragon 765G , che supporta le bande 5G, e offre 8GB di RAM per prestazioni reattive e una notevole durata della batteria . Samsung Galaxy Watch5 40 mm , ci puoi fare tutto quello che vuoi: con lo Sleep tracker l’ orologio fitness monitora il sonno con la tecnologia di tracking del sonno, ma anche il battito cardfiaco, il livello di ossigeno del sangue, gli esercizi e ogni pratica sportiva che vuoi esercitare. Usato costa solo 171€ .

Se siete interessati a qualcosa, insomma, cercate di essere il più rapidi possibili a chiuderne l’acquisto. Ricordate, vista la natura dei prodotti indicati e lo scarso numero di solito a disposizione nel magazzino di Amazon, c’è sempre il rischio che gli oggetti in vendita vadano presto esauriti.

