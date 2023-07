L'Angolo dell'USATO TOP: gli affari FURBI su Amazon Seconda Mano (24-30 Luglio)

Come abbiamo scritto spesso su queste pagine, su Amazon Seconda Mano si possono fare degli affari a dir poco incredibili. Si possono cioè acquistare prodotti di un certo livello a prezzi da mercatino rionale dell’usato, ma con in più quelle garanzie di qualità, di controllo sul prodotto (spesso ricondizionato) e di sostituibilità in caso di eventuali difetti, che solo un’azienda come Amazon può assicurarti. Parliamo spesso di top di gamma in ambito tech e non solo.

Che affari con l’usato garantito Amazon Seconda Mano

Come recita il disclaimer sul sito del famoso e-commerce “il prodotto ricondizionato di Amazon è solitamente un oggetto che è stato reso da un cliente per motivazioni varie (colore non corrispondente a quello desiderato, imballo non perfettamente integro, misure non idonee)”.

Samsung Galaxy Buds2 Pro

I potenti Samsung Galaxy Buds2 Pro sono gli auricolari top di gamma di Samsung, e offrono l’esperienza audio wireless più immersiva con un nuovo design compatto e connettività fluida, perfetta per ogni momento della giornata. Queste eccellenti cuffiette sono in questo momento disponibili sullo store di Amazon a 126 euro con le spese di spedizione gratuite garantite dal servizio Prime.

Apple iPhone 11 Pro 64GB Verde Notte

L’iPhone 12 Pro non ha bisogno di molte presentazioni. Ci limitiamo solo a scrivere che vanta una tripla fotocamera da 12MP (ultra‑grandangolo, grandangolo, teleobiettivo) con modalità Ritratto, modalità Notte, correzioni automatiche, Smart HDR di nuova generazione e registrazione video 4K fino a 60 fps con gamma dinamica estesa. Lo trovi ricondizionato a 388€, scontato del 17%.

Oppo Find X5 White

Occasione d’oro in questo preciso momento per tutti coloro che vogliono accaparrarsi un top di gamma di ultima generazione, risparmiando qualcosina. Stiamo parlando di Oppo Find X5 che oggi trovi a soli 469€ su Amazon in versione usato ricondizionato nella colorazione White, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite di Prime. Un’occasione da non lasciarsi scappare, che arriva direttamente dall’Amazon Seconda Mano, ovverosia dalle pagine dell’usato garantito di Amazon.

Apple iPhone XR 64GB Corallo

Questo melafonino vanta un ottimo display super retina multi‑touch da 6,1″ (diagonale) con tecnologia ips, fotocamera da 12mp con stabilizzazione ottica dell’immagine (ois) e fotocamera anteriore truedepth da 7mp. Tra le tante funzioni anche il Face id, riconoscimento del volto tramite la fotocamera truedepth. Su Amazon lo trovi ricondizionato a 265€.

Realme Watch 3

Display ampio e luminoso da 1.8’’, 110 modalità sport, Chiamate con Bluetooth senza interruzioni, il realme Watch 3 è davvero uno di quei wearable a cui non manca praticamente nulla, nemmeno un prezzo incoraggiante, per conquistare il pubblico e ritagliarsi una buona fetta del mercato in un settore dove di certo la concorrenza è agguerrita. Il dispositivo è in offerta oggi su Amazon al prezzo di 50 euro, con le spedizioni gratuite grazie ai servizi Prime.

HUAWEI FreeBuds3i

HUAWEI FreeBuds3i colore nero sono davvero eccellenti sotto tutti i punti di vista e oggi con la promo in corso diventano ancora più appetibili. Auricolari In Ear dalla forma ergonomica e trapezoidale, il pack contiene 3 differenti estremità in plastica per aumentare la stabilità del prodotto una volta indossato. Oggi puoi averle a 35€ anziché a 99€, con lo sconto del 55%.

Su Amazon continuano le occasioni con migliaia di prodotti in offerta che stanno attirando le attenzioni di altrettanti potenziali acquirenti. Ecco cinque delle migliori offerte da sfruttare subito.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite – 99€

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un tablet fortemente orientato per l’entertainment. E a osservarlo bene è davvero così: caratterizzato da proporzioni simmetriche, vanta un display dinamico da 8,7″ e quattro altoparlanti che regalano un potente audio surround Dolby Atmos, per dare vita ai contenuti proprio come al cinema. Il tutto a un prezzo super accessibile, visto che oggi puoi farlo tuo a soli 99€ anziché a 239,90€, grazie allo sconto importante di Amazon, con le spedizioni sicure e gratuite garantite da Prime.

Samsung Galaxy Z Flip4 con caricatore – 599€

Il Samsung Z Flip 4, il nuovo foldable a conchiglia di Samsung con display esterno da 1,9″ è in offerta su Amazon con uno sconto di quasi 300 euro. Segui questo link e assicurati la versione di colore Light Blue col taglio da 128GB a soli 599€, ovverosia con quasi 300€ di sconto e con le spedizione gratuite. La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per la Ricarica Ultra-Rapida.

Samsung Galaxy A13 – 181€

Il Samsung Galaxy A13 è uno dei migliori medio gamma attualmente presenti in commercio, con un comparto fotocamere davvero molto interessante, almeno per questa fascia di prezzo. Su Amazon Seconda Mano lo trovi subito a soli 181€. Le spedizioni sono gratuite, rapide e sicure grazie a Prime.

Samsung Galaxy Watch4 (40mm) – 101€

Infine l’immancabile Samsung Galaxy Watch4 di colore nero da 40mm, in promozione usato con il 43% di sconto. Fallo tuo sfruttando quindi il super sconto a soli 101€, anziché al prezzo di listino di 269€. Spese di spedizioni veloci e gratuite.

Visto quante occasioni? E non dimenticate che l’acquisto di prodotti usati ne prolunga la vita, riducendo i rifiuti elettronici e l’estrazione delle materie prime. L’usato certificato fa parte del programma Climate Pledge Friendly, che ti aiuta a scoprire e acquistare prodotti più sostenibili. Ricordate, vista la natura dei prodotti indicati e lo scarso numero di solito a disposizione nel magazzino di Amazon, c’è sempre il rischio che gli oggetti in vendita vadano presto esauriti.

