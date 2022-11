L’angolo NASCOSTO di Amazon: dieci OGGETTI CURIOSI di cui ti innamorerai subito

Lo sapevate che esiste una sorta di “Amazon segreto”? No, niente luogo insolito o strano contenente chissà quali oggetti. Semplicemente tra le centinaia di migliaia di prodotti in vendita ce ne sono parecchi “nascosti”, ovverosia poco reclamizzati o visibili sulle pagine principali, che a prima vista possono sembrare insoliti ma che poi, una volta “compresi” o trovati, si rivelano estremamente utili al punto che non ne potrete perfino più fare a meno. Non ci credete? Guardate.

Lucchetto con impronta digitale

Addio a chiavi e combinazioni ingombranti. Non preoccuparti mai più di perdere la chiave o di dimenticare le password: da ora sarà il tuo dito la chiave e ci vorrà solo un secondo per sbloccarlo. La serratura intelligente può registrare fino a 15 impronte digitali diverse. E’ realizzato in lega di zinco e acciaio inossidabile ad alta tenacità, e può proteggere la tua casa dai ladri. Poi è anche carino disponibile in più colori.

Portachiavi tech 3 in 1

Il portachiavi tech 3 in 1 è un oggetto utile, sfizioso e unico, che puoi sfruttare come cavo di emergenza per ricaricare rapidamente qualsiasi device. Lo porti a casa a 14€ circa e ti godi un meccanismo studiato per renderlo super compatto, ma contemporaneamente un prodotto con più funzioni. Infatti, da un lato hai un’uscita USB, mentre dall’altra ce ne sono ben tre adatti a tutti i device Apple e Android: microUSB, Lightning e USB C.

Taglia unghie smart di Xiaomi

Il tagliaunghie smart di Xiaomi, realizzato dal brand Seemagic, è un dispositivo particolare che ti regala però una manicure perfetta. Adatto sia per grandi che per piccini, senza dolore o fastidio, questo prodotto funziona elettronicamente tramite batteria integrata ricaricabile. Lo accendi tenendo premuto col pollice al centro, e in pochi secondi completi la manicure senza avvertire dolore o fastidio. Se ti va di provarlo, costa 25 euro tutto incluso.

Blocco cassetto con impronte digitali

Questo incredibile gadget funge da serratura elettronica per porte dell’armadietto o cassetti. Si monta in un attimo e successivamente, per sbloccare un cassetto chiuso non sono necessarie carte, chiavi, APP o connessioni bluetooth extra. Bastano le tue impronte digitali. La linguetta di blocco si aprirà automaticamente dopo lo sblocco per un periodo di tempo per evitare che tu dimentichi di bloccare.

Rilevatore di CO2

Questo prodotto ti permette il rilevamento dell’anidride carbonica, valutazione del pericolo, rilevamento della temperatura e dell’umidità, sistema di allarme intelligente, algoritmo di riconoscimento dei gas, anti-interferenza multipla, tecnologia di convezione dell’aria, calibrazione della compensazione dell’effetto serra. Su Amazon costa al momento 15€.

Cover per Airpods pro con pulsante di blocco

Con il lucchetto in plastica TPU, il cappuccio non si apre per errore e quando si chiude la custodia di ricarica degli auricolari, il lucchetto si chiuderà automaticamente fino a quando non lo si riapre. Con il lucchetto in lega di zinco, puoi appendere gli Airpod alla borsa, al collo o persino ai jeans, la scomparsa degli auricolari sarà il passato. Costa appena 7€.

Non vedo, non sento, non parlo…

Questo profumatore per auto è quello che ti serve per rendere più respirabile l’aria della tua vettura, ma anche più divertente se ti piace il genere comico horror, anche se in realtà puoi utilizzarlo in altri ambienti piccoli, come uno studio, la camera da letto o il bagno. A questi tre simpaticissimi scheletrini con aggancio basta aggiungere qualche goccia di fragranza a tua scelta (venduta a parte), collegarli alla presa d’aria e in un attimo profumano l’ambiente. Costa appena 13€ e le spese sono gratis.

Auricolari comodi e carini: per bambini e non solo

Questi auricolari sono davvero ben costruiti: solidi ma allo stesso tempo morbidi, sono perfetti da indossare anche per lungo tempo. I materiali super morbidi si adattano alla forma naturale del tuo orecchio per una vestibilità personalizzata. Non ci credi? Allora segui questo link, e in automatico verrà applicato un coupon del 20% sulla pagina del prodotto che poi si attiverà alla cassa, portandole subito a casa con soli 26€.

Supporto per Amazon Echo Dot 4

Supporto per Amazon Echo Dot (4ª gen.) ispirato al Baby Grogu di Star Wars The Mandalorian prezzo 24€ (spedizioni gratis). Che dire: è il supporto più carino della galassia, che attirerà l’attenzione dei tuoi ospiti e non mancherà di suscitarti più di un sorriso compiaciuto per averlo comprato ogni volta che lo vedrai. POi è anche costruito con materiale robusto e durevole, pensato per resistere all’uso quotidiano. Quindi è anche utile.

Portafoglio hardaware per criptovalute

Essenziale nel design, ma super elegante e interessante esteticamente, il portafoglio biometrico D’CENT è un portafoglio hardware costituito da un’elevata flessibilità e numerose funzionalità con una grande capacità della batteria. Abilitato Bluetooth, mantiene le chiavi private protette e offre un’esperienza superiore durante gli spostamenti utilizzando l’app mobile iOS e Android. È dotato di un chip sicuro certificato (EAL5+) e sensore di impronte digitali integrato per transazioni altamente sicure.

