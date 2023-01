L'Angolo Super segreto di Amazon: 10 prodotti tech a meno di 1€

Nell’immensa galassia che è Amazon ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Si tratta di oggetti che spesso sono anche interessanti o semplicemente curiosi ma che però, vuoi per la particolarità, vuoi per il prezzo, ti permettono di fare dei buoni affari spendendo una miseria. Non ci credi? Allora guarda quali gadget abbiamo trovato oggi, e che puoi portare a casa con pochi centesimi: praticamente paghi solo le spedizioni.

Le offertine Made in Amazon

Auricolari in-ear wireless con custodia di ricarica al prezzo di 0,69€ (spedizioni a 3,49€). Come altri dispositivi analoghi ma più costosi, queste cuffie senza fili Bluetooth 5.0 hanno una funzione per la cancellazione del rumore, e una forma ergonomica che le rende comode da indossare.

Comodissimo Adattatore USB, prezzo 1€ (spedizioni a 1€). E’ piccolo e compatto, ma anche bello resistente. Lo porti praticamente dove vuoi e col pratico sistema Plug and play, lo usi per adattare cavi USB C 3.1 Tipo C Femmina a USB 3.0 Tipo A.

Piccolo orologio con funzione calendario. Display LCD digitale, questo orologio da tavolo o cruscotto d’auto di piccole dimensioni, è anche piacevole alla vista. Visualizza data e ora (regolabile), ha un supporto nella parte posteriore che consente all’orologio di stare in posizione verticale sulla scrivania. Costo? 0,01€ (più 5€ di spese di spedizione).

Tecnologia di connessione rapida wireless, impermeabile e resistente al sudore, design di protezione a 360 gradi: questo auricolare singolo costerà 0,09€ (più 3,99e di spese di spedizione), ma sulla carta non sono male. Ti garantiscono perfino un suono pulito e chiaro oltre che stabile, senza paura di alcun ambiente e dei suoi rumori.

Caricabatteria da auto doppio ingresso USB e display a LED. Perfetto per portarlo sempre con te, questo accessorio per auto si collega all’adattatore DC della vettura, e può ricaricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente. Ha anche un display al LED che ti avvisa del livello di carica. Puoi averlo a solo 0,89€ (spedizioni a 2,98€).

Mouse Ottico senza fili USB. Questo mouse wireless 1,2,4 GHz ha davvero tutto, nonostante il prezzo: progettato in maniera ergonomica per un’impugnatura confortevole, ha il ricevitore nascosto nella parte inferiore del mouse. E’ un device plug&play, nessun software aggiuntivo o configurazione necessaria. Puoi averlo a soli 0,21€ (spedizioni a 6,38€).

Torcia mini UV. Eh sì, sembra assurdo ma questa piccola (10 cm) torcia funziona eccome, ed emette una luce bluastra abbastanza forte. Costa appena 0,01€ (spedizioni a 3,38€).

Switch hub USB – 7 Porte Hub Adattatore USB 3.0. Espandi la connettività del tuo computer con questo hub USB a 7 porte con interruttore ON / OFF. Le spie LED mostrano quali porte USB sono in uso in qualsiasi momento. Utile a 0,01€ (e 4€ di spedizioni).

Cavo di prolunga maschio/femmina USB-C con pulsante ON/OFF. Questo cavo è lungo, pertanto ti permette di collegarlo a un dispositivo a qualsiasi distanza. Un gadget utile e carino che puoi comprare a solo 0,99€ (spedizioni a 2,49€).

Adattatore USB c Micro Tipo c USB-c USB 3.0 Convertitore. Questo piccolo adattatore trasforma la porta USB-C in una porta Micro USB per una comoda connessione. Utilizza il protocollo USB 2.0 per la ricarica Micro USB alla massima velocità e il trasferimento rapido dei dati (480 Mbps). Un gadget utile e carino che puoi comprare a solo 0,40€ (spedizioni a 2,49€).

Visto quanti gadget tech da portare a casa con pochi centesimi? Praticamente paghi solo le spedizioni: c’è qualcosa che vi ha colpito e che magari vi sta tentando per l’acquisto?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.