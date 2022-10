L'angolo SUPER SEGRETO di Amazon: dieci prodotti tech a meno di 1€

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa con pochi centesimi: praticamente paghi solo le spedizioni.

Nascosti nel buio… offertone Made in Amazon

Cominciamo con questo caricatore-adattatore 4 porte USB 3, Compatto e portatile, questo prodotto non occupa molto spazio e può essere facilmente portato in giro, garantendosi sempre dietro ben 4 porte USB. Un gadget utile e carino che puoi comprare a solo 0,29€ (spedizioni a 4,98€).

Splitter USB HUB per avere tre ingressi USB al posto di uno. Adatto per computer desktop e laptop, supporta hot plug e scollega, consuma poca energia e può leggere i dispositivi portatili. Ah, dimenticavo: cosa solo 0,01€ (più 4€ di spedizione).

Hub USB 2.0 ad Alta velocità a 6 Porte. Il dispositivo è progettato appositamente per laptop, computer desktop, e permette di espandere facilmente una porta USB 2.0 in sei. Inoltre, combinato con slot per schede SD e TF, rende molto comoda la lettura di diversi tipi di schede di memoria. Prezzo? Solo 0,01€ (più 6€ di spedizione).



Switch hub USB – 7 Porte Hub Adattatore USB 3.0. Espandi la connettività del tuo computer con questo hub USB a 7 porte con interruttore ON / OFF. Le spie LED mostrano quali porte USB sono in uso in qualsiasi momento. Utile a 0,019€ (e 4€ di spedizioni).

Caricabatteria da auto doppio ingresso USB e display a LED. Perfetto per portarlo sempre con te, questo accessorio per auto si collega all’adattatore DC della vettura, e può ricaricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente. Ha anche un display al LED che ti avvisa del livello di carica. Puoi averlo a solo 0,89€ (spedizioni a 2,98€).

Cavo di ricarica USB-C che si illumina. Questo cavo è lungo ben 6 metri, pertanto ti permette di collegarlo a un dispositivo a qualsiasi distanza. Inoltre si illumina al buio con un bell’effetto luce blu, e si spegne automaticamente quando il device dov’è collegato è carico al 100%. Un gadget utile e carino che puoi comprare a solo 0,01€ (spedizioni a 4,98€).

Nonostante il prezzo e le dimensioni, è costruita con materiale di ottima fattura, che ne assicura una buona resistenza e durata. Poi è anche molto precisa, quasi come una più costosa e ingombrante livella professionale. Questa super comoda e utile livella tascabile la trovi ad appena 1,49€.

Orologio da uomo quadrante LED stile smartwatch. Questo orologio dalla stile intramontabile sembra il regalo ideale per un uomo di classe. Con un bel cinturino in finta pelle , lo trovi a poco meno di 0,09€ (e 3€ di spedizione).

Auricolari wireless, cuffie stereo intelligenti magnetiche. Riduzione del rumore intelligente, paraorecchie progettate ergonomicamente ti consentono di muoverti comodamente, indipendentemente dalla forza dei tuoi movimenti. Ideale per corsa, jogging, escursionismo, ciclismo, palestra, yoga, ecc, costano appena 0,019€ (più circa 4€ di spedizioni).

Piccolo orologio con funzione calendario. Display LCD digitale, questo orologio da tavolo o cruscotto d’auto di piccole dimensioni, è anche piacevole alla vista. Visualizza data e ora (regolabile), ha un supporto nella parte posteriore che consente all’orologio di stare in posizione verticale sulla scrivania. Costo? 0,01€ (più 5€ di spese di spedizione).

E con questo abbiamo finito. Allora, che ne dite? Avete visto qualcosa di nuovo o curioso che vi può interessare tra questi questi gadget tech da portare a casa con pochi centesimi? Praticamente paghi solo le spedizioni, per cui perché non farsi tentare e provarne qualcuno?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.