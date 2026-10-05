L'App dell'auto ti sta spiando e non lo sai: segna tutti gli spostamenti e non solo

Il risultato è netto: molti veicoli inviano dati a soggetti esterni, comprese società legate a pubblicità e tracciamento, spesso senza che chi guida ne sia davvero consapevole.

I ricercatori hanno esaminato veicoli venduti tra il 2022 e il 2025, di 19 marche diverse, controllando il traffico di rete prodotto dalle auto e dalle rispettive app per smartphone. Le verifiche sono state fatte in situazioni diverse: con l’auto ferma, durante la guida e mentre il proprietario usava l’app collegata al sistema di infotainment. Il primo dato colpisce: 19 veicoli su 21 hanno contattato almeno una terza parte tramite Wi-Fi.

Il quadro, secondo quanto riportato da Malwarebytes, è piuttosto chiaro. Le auto non parlano solo con i server della casa madre per servizi come navigazione, manutenzione, aggiornamenti o avvisi di sicurezza. In diversi casi si collegano anche a domini esterni, alcuni riconducibili a società pubblicitarie e servizi di analisi. “I veicoli connessi diventavano piattaforme di raccolta dati su ruote”, hanno spiegato gli esperti. Una sintesi secca, ma efficace, di un tema che riguarda una fetta sempre più ampia del mercato automobilistico.

C’è poi il capitolo app. Anche qui il dato non passa inosservato: 7 applicazioni su 30 hanno trasmesso identificatori considerati sensibili a terze parti legate ad advertising e tracking. Questo non significa automaticamente che i dati siano stati usati in modo illecito. Il punto, però, è un altro: chi guida dovrebbe sapere quali informazioni escono dall’auto, per quale motivo e per quanto tempo vengono conservate. Ed è proprio qui che la trasparenza spesso si fa sottile.

Dai VIN alla posizione precisa: i dati che possono identificare il conducente

Tra le informazioni più importanti c’è il VIN, il numero identificativo del veicolo. Sembra una sigla tecnica, una di quelle che l’automobilista guarda appena. In realtà può collegare una determinata auto al suo proprietario o a chi la usa abitualmente. Se poi viene associato ad altri dati, come un indirizzo email o un nome registrato nell’app, può diventare una chiave utile per ricostruire un profilo personale.

Uno smartphone connesso al sistema di bordo mentre si interagisce con il display: il tema è la privacy nelle auto connesse.

Ancora più delicata è la posizione precisa. Un’auto connessa può raccontare dove una persona dorme, lavora, accompagna i figli, va dal medico o passa il fine settimana. “La posizione può rivelare schemi altamente sensibili”, hanno osservato gli analisti di Malwarebytes, citando luoghi di lavoro, abitazioni, centri sanitari, spazi religiosi e relazioni sociali. Non si parla quindi del singolo tragitto, ma di una routine. Di abitudini ripetute, riconoscibili.

Il rischio aumenta quando questi dati finiscono insieme a informazioni già presenti nei database di inserzionisti e intermediari. Una app nata, almeno in apparenza, per accendere il climatizzatore a distanza o controllare la ricarica può diventare un tassello in più dentro un profilo digitale molto più ampio. Un dettaglio piccolo, con effetti grandi. Soprattutto se il conducente non sa di aver dato quel consenso, o non ricorda più quando lo ha fatto.

Pubblicità e tracciamento: il ruolo delle terze parti nei flussi di dati

Secondo lo studio, tra i destinatari dei flussi compaiono anche grandi piattaforme tecnologiche come Amazon, Google, Meta e Microsoft, nomi già centrali nella pubblicità digitale e nei servizi cloud. La loro presenza, da sola, non prova un abuso. Molte aziende offrono infrastrutture tecniche, strumenti di analisi o servizi necessari al funzionamento delle app. Ma il passaggio resta significativo.

Il nodo è distinguere tra servizi necessari e raccolta per scopi commerciali. Se un’auto invia dati al costruttore per un richiamo di sicurezza o per aggiornare il software di bordo, il conducente può capirne il senso. Diverso è il caso in cui identificatori, posizione o altre informazioni vengano condivisi con reti di tracciamento pubblicitario. Lì il confine diventa meno nitido. Anche perché le informative sulla privacy sono spesso lunghe, tecniche, scritte in un linguaggio poco comprensibile.

Gli esperti invitano a considerare l’auto connessa per quello che è: un dispositivo digitale a tutti gli effetti, come smartphone, smartwatch o assistenti domestici. Solo che ha ruote, microfoni, sensori, GPS e app collegate. E la differenza pesa. Il telefono resta in tasca; l’auto, invece, racconta spostamenti fisici, abitudini familiari, tragitti ripetuti. In certi casi, molto più di quanto si immagini.

Come ridurre i rischi: impostazioni privacy, consenso e cancellazione dei dati

In attesa di regole più chiare e di comandi più semplici da parte delle case automobilistiche, gli utenti possono almeno ridurre l’esposizione. Il primo passo è controllare le impostazioni di privacy nell’app e nell’account del veicolo. Quando possibile, conviene disattivare la condivisione dei dati per finalità di marketing, limitare i permessi di localizzazione sullo smartphone e verificare se l’app permette di cancellare la cronologia o l’account. Non sempre è immediato: spesso queste opzioni sono nascoste nei menu.

Prima di comprare un’auto usata, o di venderne una, è utile anche scollegare il proprio profilo, rimuovere telefoni associati, indirizzi salvati e dati di navigazione. I concessionari dovrebbero ricordarlo, ma non succede sempre. Un reset del sistema di bordo, se disponibile, può evitare che il nuovo proprietario trovi contatti, percorsi o accessi ancora attivi.

Resta il punto principale: le case automobilistiche dovrebbero raccogliere meno dati, spiegare meglio a chi li mandano e offrire strumenti di disattivazione più efficaci. Fino ad allora, la comodità dell’auto connessa — aprire le portiere da remoto, controllare la batteria, ricevere avvisi sul telefono — va vista per quello che è: un servizio utile, certo, ma anche un canale di raccolta dati. E chi guida, prima o poi, deve poter scegliere davvero.