L'Apple iPad più desiderato sul mercato a 200€ in meno: idea regalo top

Idea di regalo natalizia per chi è appassionato di tecnologia? Punta tutto sull’Apple iPad da 10,9″, oggi disponibile su Amazon a soli 549 euro con un mega sconto del 27%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Ad un prezzo così basso è davvero un’occasione!

Apple iPad da 10,9″: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L’Apple iPad da 10,9″ è un piccolo gioiellino della tecnologia che permette di accontentare le tue esigenze sia a lavoro che nell’intrattenimento quotidiano.

Il suo vero motore è il Chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core che garantisce prestazioni eccezionali in ogni campo, così da farti svolgere tutto in maniera super fluida ed efficiente. In più, ha una memoria interna super estesa da 256 GB così da poter archiviare qualsiasi file in modo sicuro ed averli sempre a portata di mano.

Inoltre, questo modello è dotato di un incredibile display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone che offre immagini brillanti dai colori impeccabili e i dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Allo stesso tempo, il tablet ti permette di realizzare foto sempre perfette e video in 4K iper stabili grazie alla sua Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e alla Fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica.

