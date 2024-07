L'Apple iPad PIU' VENDUTO di sempre a PREZZO SPECIALE con il COUPON eBay

Sei alla ricerca di un tablet performante e versatilissimo, adatto sia in ufficio che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te! Oggi su eBay l’Apple iPad di decima generazione è disponibile a soli 354 euro grazie ad uno sconto di 15 euro da applicare sfruttando il codice promo PSPRLUG24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPad di decima generazione

L’Apple iPad di decima generazione è uno strumento super versatile di cui non potrai più fare a meno, che si tratti di lavoro o divertimento.

È dotato dell’innovativo chip A14 Bionic che ti offre performance di alto livello per ogni tipo di attività, rendendo qualsiasi operazione velocissima e super fluida.

Il modello in offerta ha uno spazio di archiviazione da 64GB, quindi abbastanza grande da poter conservare qualsiasi tipologia di contenuto e file, anche quelli più pesanti.

Una sua caratteristica di spicco è sicuramente lo splendido display Liquid Retina che è perfetto per guardare film o lavorare su qualsiasi progetto. Le immagini saranno sempre ultra nitide e, grazie alla tecnologia True Tone, il dispositivo sarà in grado di regolare la temperatura del colore del display in base alle condizioni di luce. Così facendo i tuoi occhi non saranno mai affaticati, anche dopo ore e ore davanti allo schermo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.