La stazione MULTIPORTE ora a metà prezzo: collegaci di tutto!

La si può pensare come una vera e propria stazione, di nome e di fatto, di quelle delle grandi metropoli. Dove entrano ed escono treni in continuazione, con un gran numero di passeggeri nel corso della giornata. Solo che, in questo caso, i treni sono rappresentati da cavi e le persone da dati. Si tratta della Laptop Docking Station AYCLIF 12 in 1 per laptop, stazione multiporte che ora paghi a metà prezzo (47% di sconto) quindi 20,86 euro! Ci colleghi davvero di tutto, in un unico dispositivo: VGA + Ethernet + 100W PD + USB-C + 4 USB + SD!

Laptop Docking Station AYCLIF: le caratteristiche

La docking station per laptop AYCLIF combina la funzione di hub USB-C e docking station. Rispetto a quelle che trovi in giro, è dotata di triplo monitor, leggera, portatile, potente con multi-porte. Si distingue anche per chip avanzati integrati con un basso consumo energetico, una dissipazione del calore più rapida e una maggiore efficienza di trasferimento dei dati. Le porte Multi-HDMI e VGA del dock per laptop possono eseguire il mirroring o espandere i video su tre o due monitor esterni. Può anche trasformarsi in un mini dock per Mac. La modalità non mirror significa che i tre monitor esterni sono gli stessi ma diversi dal laptop.

Lo slot SD e TF integrato consente un facile accesso ai file da schede di memoria SD e micro SD universali con una super velocità fino a 5 Gpbs. Ancora, la porta Ethernet RJ45 Gigabit da 1000 Mbps del dock Thunderbolt 3 permette di goderti Internet ad alta velocità. Il film 1G può essere scaricato in pochi minuti. La porta di ricarica PD supporta 100 W/20 V/5 A che consente di caricare rapidamente i dispositivi di tipo C. Puoi utilizzare questa docking station per MacBook Pro per alimentare il tuo laptop con l’adattatore originale da 87 W. Il doppio monitor della docking station HDMI 2 con certificazione FCC, CE e RoHS. Vanta un sistema che protegge dal sovraccarico di corrente malgrado tutti i dispositivi collegati e i cortocircuiti.

Dunque, approfitta dell’offerta: Laptop Docking Station AYCLIF 12 in 1 per laptop, stazione multiporte ora la paghi a metà prezzo (47% di sconto) quindi 20,86 euro! . Puoi collegarci: VGA + Ethernet + 100W PD + USB-C + 4 USB + SD! Per un totale di 12 porte.

