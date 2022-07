Laptop HONOR Magicbook X15 con processore Intel ad un prezzo BOMBA su Amazon

Il MagicBook X 15 è uno degli ultimi notebook di Honor di fascia medio-alta. Fatto per durare, garantisce ottime prestazioni ad un prezzo contenuto. Acquistalo ora su Amazon a soli 399,90€ invece di 649,99€.

Può contare sul suo chassis in alluminio; una caratteristica da lodare considerando che a questo prezzo altri laptop concorrenti sono progettati con chassis in plastica. Buono anche sotto la scossa: posssiede un processore Intel Core i3 accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 da 2400 Mhz: un connubio che soddisferà la maggior parte delle esigenze.

Il display misura 15,6 pollici ed è uno schermo LED IPS con una risoluzione Full HD di 1920×1080 px, con una luminosità di 250 nit. Un innegabile vantaggio che si distingue dalla concorrenza è il pannello TN, che garantisce un livello di risposta più immediato con una copertura del 62% dello spazio sRGB. Mentre il rapporti di contrasto è di 1450:1.

I più attenti senza dubbio si chiedono dove sia andata a finire la webcam? Grazie a Honor, basterà premere un tasto della tastiera (F6 o F7) per attivarla. Un vantaggio per la privacy , e con il proliferare di e-meeting, questo può essere un punto da non trascurare.

Niente da dire nemmeno sull’SSD; lo standard NVMe offre prestazioni di prim’ordine grazie ai 3200 MB/s in lettura! Parliamo di un SSD PCIe M.2 NVMe da 256 GB, perfetto per qualsiasi utilizzo.

Lato processore, Honor ha scelto un Core i3-10110U, una CPU dual-core molto prestante. Ottimo per un utilizzo semplice, basato sull’automazione dell’ufficio (suite Office o Google Docs, ad esempio), consultazione web per navigare o guardare video.

Altri aspetti importanti da considerare sono:

Impianto audio 2 altoparlanti 2W;

Connettività 1 USB 2.0 + 1 USB 3.2 + 1 USB 3.2 Type-C (Gen1), HDMI;

Standard Wi-Fi ac (2×2);

Bluetooth 5.0;

Parlando della connettività invece, presenta due porte USB-A, sempre standard 2.0 ed una singola porta USB-C. Mentre la durata media della batteria è di 7:30 ore (WiFi attivo, luminosità a 140 cd/m2). Viene fornito con un cavo USB-C da 1,8 m. Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistalo su Amazon ad un prezzo BOMBA, e ricorda: se attivi l’abbonamento Prime, la spedizione è gratuita!

