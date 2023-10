Il potente Laptop HP a un prezzo allettante: meglio non perderlo!

HP Pavilion Plus 14-eh1000sl è un Laptop del colosso statunitense davvero Top di gamma, ideale per chi necessita di un’autentica macchina da guerra portatile. Parliamo del processore Intel Core i7-13700H, RAM 16GB, memoria SSD 512GB, Intel Iris Xe Integrata, Schermo OLED da 14”, risoluzione 2,8K a 90Hz, Wi-Fi, Webcam 5MP, sistema operativo Windows 11, scocca resistente in metallo e il color argento tipico dei device HP. Oggi lo paghi 1.099,99 euro, un prezzo competitivo per tutte le caratteristiche hardware-software che vanta!

Laptop HP Pavilion Plus 14-eh1000sl: caratteristiche tecniche

Laptop HP Pavilion Plus 14-eh1000sl ha l’ultimo sistema operativo di casa Microsoft, il Windows 11 Home, ottimizzato per le Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica. Il processore Intel Core i7-13700H raggiunge una frequenza fino a 5GHz di frequenza di grazie al Turbo Boost, 24MB di cache L3, 14 core, 20 thread, con scheda grafica integrata Intel Iris Xe. Quindi è ideale per chi gioca, lavora con la grafica, guarda film o serie in streamint ecc. Meraviglioso lo schermo: un Display OLED da 14″ con risoluzione 2,8K da 2880x1800p, diagonale da 35,6 cm, Refresh Rate 90Hz, BrightView, Filtro Riduzione Luce Blu, Luminosità SDR 400 Nits, HDR 500 nit, 100% DCI-P3.

Questo Laptop non trascura nulla, neppure la tastiera: dimensione standard, colorazione Natural Silver (argento), tasti realizzati con plastica riciclata, retroilluminazione e tastierino numerico Imagepad HP con multi-touch, lettore impronte. Di lunga durata la batteria, fino a 9 ore, la quale, con la Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare in soli 30 min circa il 50% della batteria. Elegante e duraturo il design, in chassis color Natural Silver con coperchio e telaio della tastiera realizzata in metallo. Quanto alle porte abbiamo HDMI, 2 USB Type-C, 2 USB Type-A, Jack Audio Cuffie/Microfono, TNR.

Spostarlo da una stanza a un’altra non sarà un problema, grazie al peso di circa 1 kg e mezzo e lo spessore molto sottile da 1,84 cm. Oggi lo paghi 1.099,99 euro, un prezzo competitivo per tutte le caratteristiche hardware-software che vanta!

