Laptop HUAWEI da 16" ad un PREZZO FOLLE

Secondo giorno di Offerte Esclusive Prime, continuano i grandi sconti di Amazon e noi siamo sempre in prima linea per mostrarvi quelli più convenienti ed interessanti. Oggi parliamo del laptop Huawei CurieM-WFD9AW, un interessante pc portatile che ora potete acquistare a 829,00€, invece di 1.349,00€ come al solito (un bello sconto del 39%).

Questo laptop di Huawei è davvero una piccola perla a questo prezzo, vista non solo la sua versatilità e utilità, ma anche la qualità dei suo componenti. Infatti questa versione è dotata di ben 16 GB di memoria ram, più che sufficienti per poter giocare o lavorare in qualunque situazione senza avere paura di freeze o rallentamenti che sono sempre fastidiosi.

Essendo dotato inoltre di una memoria di archiviazione di 512 GB su SSD, non avrete mai problemi nel salvare i file anche in situazioni in cui non avete accesso ad internet e ai cloud online. Con lo schermo da 16 pollici poi sarete in grado di godervi a pieno qualunque video, foto e gioco che farete.

In più questo laptop Huawei è incredibilmente leggero, pesando a malapena 2 Kg, e permettendovi quindi di potervelo portare dietro in qualunque momento senza affaticarvi minimamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.