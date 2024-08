Laptop HUAWEI di ULTIMISSIMA GENERAZIONE in OFFERTA SCHOCK su Amazon

Sei tornato dalle ferie ed hai bisogno di un nuovo pc portatile adatto ai tuoi progetti professionali? Allora non farti scappare il Laptop HUAWEI Matebook 14, oggi disponibile su Amazon a soli 899 euro con uno sconto del 5%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Tutte le specifiche tecniche del Laptop HUAWEI Matebook 14

Il Laptop HUAWEI Matebook 14 dispone di una schermata per scrittura a mano 2,8K OLED e comando touch che offre immagini realistiche ad altissima definizione da 2.8K con dettagli minuziosi. Inoltre, grazie ad una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, visualizzi immagini lucidissime mentre giochi o riproduci video.

Questo dispositivo si caratterizza per l’innovativo Processore Intel Core Ultra che porta il multitasking a nuovi livelli e ti farà eseguire qualsiasi attività, anche quella più complessa, con un’efficienza ineguagliabile.

La fotocamera AI funziona in tandem con la fotocamera ultra-HD da 1080p, per offrirti immagini nitide e vivaci anche con retroilluminazione attivata. Allo stesso tempo, la modalità Eye Contact si adatta al tuo campo visivo per offrirti un’esperienza di videochiamata più naturale, mentre le funzioni Suono AI e Personal Voice Enhancement eliminano il rumore circostante.

In più, l’antenna HUAWEI Metaline ti garantisce un segnale affidabile in qualsiasi momento: grazie alle sue forti abilità anti-interferenza e di penetrazione delle pareti, puoi rimanere connesso, produttivo e impegnato in qualsiasi ambiente.

