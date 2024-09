Laptop SGIN in sottocosto su Amazon: lo paghi meno di 200€

Per lavorare e divertirti in modo sempre super fluido ed efficiente, prova ad utilizzare questo Laptop SGIN in super offerta! Oggi è disponibile su Amazon a soli 189 euro con uno sconto del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cogli l’occasione al volo, si tratta di una promozione davvero conveniente!

Tutte le specifiche tecniche del Laptop SGIN in promozione

Il Laptop SGIN in promozione speciale su Amazon è un dispositivo super versatile che risulta perfetto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

Innanzitutto garantisce prestazioni sempre fluide e super efficienti grazie ad una RAM di 8 GB ad alta velocità e a 256 GB di memoria SSD per archiviare tutti i tuoi contenuti e i tuoi file. Inoltre supporta l’espansione della scheda TF fino a 1 TB così da avero ancora più spazio da gestire come vuoi.

È dotato dell’innovativo processore Celeron quad-core, con frequenza turbo fino a 2,8 GHz, che permette operazioni velocissime ed impeccabili in qualsiasi ambito. In più ha uno schermo da 15,6 pollici con colori vividi e semplici, dettagli chiari e affidabili e ampi angoli di visione: questo vuol dire che potrai letteralmente immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti, sia che si tratti di film o di videogiochi.

L’autonomia elevatissima è un’altra caratteristica di spicco del dispositivo grazie alla sua batteria agli ioni di litio da 5000 mWh. Per finire, il pc ha un peso di soli 1,63 kg quindi risulta leggerissimo così da poterlo trasportare con facilità ovunque.

