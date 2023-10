Laptop 12GB+1TB con Windows 11 a soli 319 euro: l'offerta spaventosa su Amazon!

Su Amazon è già tempo di Halloween, con offerte spaventose, che per fortuna non sono uno scherzetto. Infatti, il laptop SGIN, con display da 15,6″, sistema operativo Windows 11 Home, 12 GB RAM + 512 GB SSD ROM (TF 512 GB), processore Celeron N5095 (fino a 2,9 GHz), risoluzione dello schermo FHD 1920 x 1080 IPS, connettività 2 x USB 3.0, Bluetooth 4.2 e WiFi Dual Band, oggi lo paghi solo 319 euro! Come è possibile? Semplice, abbinando allo straordinario sconto di partenza del 71% ulteriori 80 euro di coupon applicabili con una semplice spunta!

Scopri le caratteristiche del laptop SGIN

Il laptop SGIN, a dispetto del prezzo, è dotato di 12 GB di memoria DDR4 ad alta velocità, archiviazione SSD da 512 GB e prestazioni veloci, fluidi e a risparmio energetico. La memoria può essere estesa fino a 1 TB con SSD esterna. Prevede l’ultimo sistema operativo di casa Microsoft, Windows 11. Ancora, è dotato del processore Celeron N5095, turbo frequenza fino a 2,9 GHz. Lo schermo da 15,6 pollici offre colori più ricchi, più vivaci, dettagli chiari e affidabili e ampio angolo di visione. Ottima anche la connettività: Bluetooth 4.2 e WiFi veloce tramite WiFi a doppia banda, dotata di una porta USB Type-C x1, HDMI x1, jack per cuffie da 3,5 mm x1, porta USB 3.0 x2, slot microSD x1.

Grazie al peso di soli 1,69 kg, puoi portarlo facilmente dove vuoi. Dotato di batteria agli ioni di litio da 5000 mWh, lunga durata. Ha una lunga durata della batteria e prestazioni affidabili. Garanzia offerta per 365 giorni dalla data di acquisto. Oltre all’assistenza del venditore, otterrai anche quella di Amazon.

Dunque, cosa aspetti? approfitta dell’offerta solo per oggi 319 euro! Abbinando allo straordinario sconto di partenza del 71% ulteriori 80 euro di coupon applicabili con una semplice spunta!

