Lascia perdere le tende, per la privacy ora Lidl ha la soluzione definitiva a 10 euro

Il prezzo scende da 16,99 a 11,99 euro per un prodotto pensato per chi vuole schermare balconi, terrazze e giardini senza spendere molto e senza fare lavori. Una soluzione semplice, da fissare a ringhiere o recinzioni, utile soprattutto quando gli spazi all’aperto sono troppo esposti agli sguardi dei vicini o al passaggio sulla strada.

La stuoia in canniccio Livarno è indicata da Lidl a 11,99 euro, con uno sconto rispetto al prezzo precedente di 16,99 euro. Nella scheda dell’offerta viene precisato che la promozione è legata alla disponibilità del giorno. Come spesso accade per questi articoli da esterno, il prezzo può cambiare e il prodotto può andare esaurito in poco tempo.

Il formato è quello di un rotolo da 1 metro di altezza per 6 metri di larghezza. Una misura adatta a coprire una ringhiera di balcone, una parte di terrazzo o una piccola recinzione da giardino. Non è una barriera completa, va detto, ma una schermatura pensata per ridurre gli sguardi dall’esterno e rendere lo spazio un po’ più riservato. Una soluzione da fine stagione, quando balconi e terrazzi si usano ancora nelle ore più calde.

Il prodotto fa parte del marchio Livarno, la linea casa e giardino distribuita da Lidl, ed è presentato come accessorio per esterni. Per l’Italia, meglio controllare il sito Lidl nazionale o i punti vendita, perché disponibilità, prezzi e calendario delle promozioni possono cambiare da Paese a Paese.

Montaggio senza trapano: bastano fascette o filo metallico

Uno dei punti forti della stuoia oscurante per balcone è il montaggio senza trapano. Non servono buchi nel muro, né interventi sulla struttura. Il rotolo si appoggia alla ringhiera, alla rete o alla recinzione e si fissa con fascette da cavo oppure con filo metallico da legatura.

Montaggio di una stuoia in canniccio sulla ringhiera del balcone con fascette, soluzione semplice per aumentare la privacy.

È un aspetto pratico, soprattutto per chi vive in affitto o non vuole toccare parti comuni del condominio. In molti casi bastano una forbice robusta, qualche fascetta e un po’ di pazienza per stendere bene il canniccio lungo la superficie da coprire. Conviene fissarlo in più punti, soprattutto agli angoli e nella parte alta, dove il vento tende a sollevare il materiale.

La stuoia può anche essere tagliata su misura, così da adattarla a spazi più piccoli o a ringhiere con interruzioni. Il taglio, però, va fatto con un minimo di attenzione. Dopo aver accorciato il rotolo, è consigliabile bloccare le estremità con filo o fascette, per evitare che le canne si aprano o si allentino. Un lavoro semplice, ma da fare con calma.

Effetto naturale e poca manutenzione: come si comporta all’esterno

La stuoia di canne punta su un aspetto naturale, diverso dalle classiche reti verdi in plastica che si vedono spesso su balconi e recinzioni. Il canniccio, almeno visivamente, si abbina bene a vasi, piante aromatiche, fioriere e mobili da esterno in legno o metallo. Non cambia volto allo spazio, ma lo rende meno esposto. E per molti è già abbastanza.

Secondo la descrizione del prodotto, le canne sono tenute insieme da un filo metallico stabile, pensato per reggere le normali condizioni all’aperto. Resta comunque un materiale leggero, più decorativo che robusto. Va bene per schermare, non per proteggere dagli urti e nemmeno per sostituire una vera recinzione. Su un balcone urbano, magari al secondo o terzo piano, può fare il suo dovere; in un giardino molto esposto, il discorso cambia.

La manutenzione è minima. Lidl segnala che la superficie può essere pulita con un panno umido, per togliere polvere, residui e sporco portato dalla pioggia. Dopo vento forte o temporali, però, meglio dare un’occhiata ai punti di fissaggio. Una fascetta rovinata o un filo allentato possono compromettere la tenuta dell’intero rotolo. Piccoli controlli, ogni tanto, evitano problemi.

I limiti: altezza di 1 metro, vento e alternative più costose

Il primo limite della stuoia Livarno è l’altezza: 1 metro può bastare per una ringhiera bassa o per coprire la parte inferiore di un balcone, ma non scherma recinzioni da 1,5 o 2 metri. Chi cerca una protezione visiva più alta dovrà sovrapporre più rotoli, scegliere un altro formato o puntare su pannelli pensati per giardini e terrazze.

C’è poi il nodo del vento, sempre delicato quando si parla di teli oscuranti e stuoie leggere. Una superficie ampia fissata a una ringhiera può fare effetto vela, soprattutto su balconi esposti o ai piani alti. Per questo conviene rinforzare bene il fissaggio e controllarlo dopo raffiche intense, senza affidarsi a pochi punti di ancoraggio.

Le alternative non mancano: stuoie in PVC, reti ombreggianti, pannelli artificiali effetto siepe o schermature in tessuto tecnico. I prezzi, però, salgono facilmente. Per esempio, una stuoia in PVC da 1 x 3 metri viene indicata su Amazon a 25,74 euro, mentre altri prodotti per la privacy da balcone superano i 18 o i 30 euro. La proposta Lidl resta quindi interessante per chi vuole spendere poco e ottenere una schermatura leggera, senza aspettarsi una copertura totale o una lunga durata in condizioni difficili.