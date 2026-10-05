Lascia perdere Netflix, arrivano contenuti gratuiti per tutti: devi solo metterti comodo

Il catalogo di ottobre mette insieme anteprime, produzioni recenti e racconti legati all’attualità culturale. Si va dalla stagione finale di Doc – Nelle tue mani ai documentari su adolescenti, media e sale cinematografiche. Una proposta ampia, ma chiara, che conferma la linea della Rai: fare di RaiPlay non solo un archivio, ma un luogo dove lanciare e seguire contenuti anche prima della tv.

Tra i titoli più attesi di RaiPlay a ottobre 2026 c’è l’anteprima dei primi due episodi della nuova e ultima stagione di Doc – Nelle tue mani, disponibile in esclusiva sulla piattaforma prima del passaggio in televisione. Al centro resta Andrea Fanti, il medico segnato dalla perdita della memoria degli ultimi dodici anni della sua vita. Un uomo costretto a rimettere insieme rapporti, identità e mestiere tra le corsie dell’ospedale.

La nuova stagione riparte da quel punto: il ritorno al lavoro dopo un percorso di recupero che, nella fiction, tiene insieme caso clinico e fragilità personale. Doc – Nelle tue mani è uno dei titoli Rai che negli ultimi anni hanno parlato a pubblici diversi, anche lontani dalla tv tradizionale. L’anteprima su RaiPlay gratis conferma quanto la piattaforma sia ormai entrata nelle abitudini degli spettatori. Guardare una serie “prima online” non è più solo una comodità tecnica. È diventato parte dell’attesa.

FOMO e Look at me, crescere tra ansie, sogni e piccoli fallimenti

Nel catalogo di ottobre c’è anche FOMO, storia dell’ultimo anno di liceo vissuto da un gruppo di ragazzi tra amori, amicizie, feste, paure e cambiamenti. La serie li segue dal primo giorno di scuola fino all’esame di maturità, senza cercare una versione lucida e perfetta dell’adolescenza. Il centro del racconto è quella fase sospesa in cui tutto sembra provvisorio: una scelta, una festa, una frase detta male, un messaggio letto troppo tardi.

Un momento di visione domestica davanti al catalogo streaming in TV, per raccontare i titoli gratis di RaiPlay di ottobre 2026.

Accanto a FOMO, Look at me porta su RaiPlay una serie di documentari dedicati a ragazzi tra Europa e Giappone, alle prese con sogni, obiettivi, imprevisti e cadute quotidiane. Il motto dichiarato, “Posso farcela!”, attraversa le storie senza diventare uno slogan. Conta il cammino, più dell’arrivo. Da una parte la fiction, dall’altra il documentario. In mezzo, lo stesso tema: crescere, esporsi, sbagliare davanti agli altri. E poi riprovarci.

Prix Italia e Buio in sala, la Rai racconta media, cultura e cinema

Dal 28 settembre al 2 ottobre L’Aquila ospita il 78° Prix Italia, la rassegna Rai dedicata alle migliori produzioni internazionali di Radio & Podcast, Tv e Digital. Su RaiPlay, il racconto del premio diventa un modo per entrare nel vivo dei media di oggi: informazione, intrattenimento, sperimentazione, memoria sonora e immagini pensate per pubblici anche molto diversi tra loro.

Di altro taglio, ma con la stessa attenzione alla cultura, è Buio in sala, dedicato ai cinema di quartiere di Roma. Dal Cinema dei Piccoli al Nuovo Sacher, passando per sale d’essai e spazi popolari, il documentario attraversa luoghi fragili, spesso minacciati da chiusure, cambi d’uso o dalla semplice fatica di restare aperti. Le voci di esercenti, spettatori e operatori disegnano una mappa concreta della città. Poltrone consumate, insegne accese la sera, biglietterie piccole. Anche da lì passa la storia del cinema.

La coda del Diavolo e S’indattaraiu, crime e dramma sociale nel catalogo di ottobre

Sul fronte più narrativo spicca La coda del Diavolo, thriller che segue Sante Moras, agente di polizia penitenziaria incastrato per la morte di un detenuto legato all’omicidio di una ragazza. Costretto a fuggire per dimostrare la propria innocenza, Sante incontra Fabiana Lai, giornalista che indaga su una serie di delitti accomunati da un simbolo misterioso. Il racconto avanza tra sospetti, piste interrotte e bisogno di verità, con un taglio da crime italiano vicino alla cronaca, pur restando nella finzione.

Chiude il quadro S’indattaraiu, storia di Mario, pescatore di cozze che ha passato la vita tra mare e famiglia. A sessant’anni, vedovo e in difficoltà economica, si ritrova davanti a un lavoro che ama ma che il suo corpo non riesce più a reggere. È un dramma sociale secco, radicato in una condizione riconoscibile: la fatica di chi invecchia dentro un mestiere fisico, senza avere davvero un’alternativa pronta. Su RaiPlay gratis senza abbonamento, anche questo titolo allarga il catalogo di ottobre a storie meno rumorose, ma vicine a molte vite reali.