Lasciare l'auto nel parcheggio del supermercato per andare altrove: la Legge al riguardo è molto chiara

Trovare un posto libero in città è sempre più complicato, e in molti finiscono per guardare con interesse agli ampi piazzali dei supermercati. Ma cosa succede davvero se si lascia l'auto lì per poi allontanarsi a piedi o con un altro mezzo?
Trovare un posto libero in città è sempre più complicato, e in molti finiscono per guardare con interesse agli ampi piazzali dei supermercati. Ma cosa succede davvero se si lascia l'auto lì per poi allontanarsi a piedi o con un altro mezzo?
Valentina Giungati
Pubblicato il 15 lug 2026
Lasciare l'auto nel parcheggio del supermercato per andare altrove: la Legge al riguardo è molto chiara

Il parcheggio di un supermercato rientra quasi sempre nella categoria delle aree private aperte al pubblico: spazi che, pur restando di proprietà del titolare dell’attività commerciale, sono accessibili a chiunque. Questa condizione cambia parecchio la prospettiva rispetto a un’area davvero privata e recintata, perché comporta l’applicazione delle regole ordinarie della circolazione.

In assenza di una segnaletica che lo vieti espressamente, lasciare l’auto nel parcheggio e allontanarsi per fare altro non costituisce di per sé un illecito. Lo ha confermato più volte anche la giurisprudenza, con una pronuncia della Cassazione del 2009 che equipara questi spazi al normale traffico veicolare, anche quando si trovano al piano interrato di un edificio o sono di fatto gestiti da un privato pur essendo suolo comunale.

Auto nel parcheggio del supermercato: cosa dice la Legge

Le cose cambiano quando compaiono cartelli che riservano la sosta ai soli clienti o che impongono un tempo massimo. In quel caso il gestore può, in teoria, contestare l’uso improprio dello spazio, anche se nella pratica quotidiana pochi supermercati attivano controlli sistematici. Diverso è il discorso quando la segnaletica arriva direttamente dal Comune: solo quella, secondo l’articolo 38 del Codice della strada, ha valore vincolante e può portare a una multa vera e propria o persino alla rimozione forzata del veicolo, tipicamente in caso di intralcio o di sosta negli stalli riservati.

Auto nel parcheggio del supermercato: cosa dice la Legge-webnews.it

Un aspetto meno noto riguarda cosa succede fuori dagli orari di apertura. Anche qui, se non ci sono divieti specifici, lasciare l’auto nel parcheggio durante la chiusura non è automaticamente vietato, purché non si configuri un abbandono del mezzo e non si crei intralcio. La linea di confine, insomma, resta quella del buon senso più che quella di una norma rigida e uniforme in tutta Italia.

Va anche ricordato che, trattandosi di area aperta al pubblico traffico, in caso di incidente all’interno del parcheggio si applicano le stesse regole di responsabilità valide su una strada qualsiasi, comprese le coperture assicurative RC auto. Chi subisce un danno può quindi rivolgersi al proprio assicuratore con le stesse modalità previste per un sinistro avvenuto altrove, un dettaglio che molti automobilisti ignorano e che invece può fare la differenza in caso di controversia con un altro utente del parcheggio.

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