Lasciati introdurre al mondo di Google e Facebook Ads: sconto dell'83%

Se vuoi ottenere il massimo successo per il tuo business, non basta avere un buon prodotto o un brand forte. Devi anche saper gestire, ottimizzare e posizionare il tuo business in modo efficace per raggiungere il pubblico giusto. Questo è il motivo per cui il digital marketing è diventato così importante nel mondo degli affari.

Fortunatamente, hai l’opportunità di imparare dalle menti più brillanti nel settore del digital marketing – Arantxa Beltrán e Guillermo Medina. Con il loro corso “Google Ads e Facebook Ads da zero” imparerai come creare campagne di digital marketing su Google Ads, Facebook Ads e Instagram Ads – le tre piattaforme più importanti del settore. Grazie alle conoscenze che acquisirai, sarai in grado di creare campagne di successo e trarne il massimo vantaggio per il tuo business.

Approfitta della promozione a tempo limitato e ottieni accesso al corso a soli 9,99 euro – ovvero uno sconto dell’83%.

Ecco cosa imparerai nel corso

Immagina di poter avere un accesso privilegiato alla conoscenza dei migliori esperti del settore del digital marketing. Arantxa Beltrán e Guillermo Medina sono qui per offrirti questa opportunità attraverso il loro corso.

Inizierai il corso conoscendo Arantxa e Guillermo, ascoltando le loro storie e scoprendo i loro modelli di riferimento nel settore digitale. Poi, sarai introdotto al mondo del digital marketing, con una panoramica dei vantaggi di email, SEO, affiliati e marketing a pagamento, con un particolare focus sulle piattaforme di Google Ads e Facebook Ads.

Ma non è tutto qui. Grazie a questo corso, avrai la possibilità di creare il tuo piano di marketing perfetto. Guillermo ti guiderà nell’individuazione dei tuoi clienti e del tuo mercato di riferimento potenziale utilizzando strumenti come Google Trends, mentre Arantxa ti insegnerà a creare annunci di ricerca di Google Ads e a utilizzare gli strumenti necessari per lanciare la tua campagna.

Passo dopo passo, scoprirai come utilizzare gli strumenti per creare campagne grafiche sulla Rete Display di Google, campagne video su YouTube, annunci di Facebook Ads e molto altro ancora. Imparerai tutti i passaggi necessari per creare una campagna, dalla creazione della pagina in Business Manager alla gestione degli annunci nell’account inserzionista. Grazie alle competenze acquisite, sarai in grado di strutturare e dividere tutti gli elementi di una campagna su Facebook Ads e Instagram Ads, comprese le campagne, i gruppi di annunci e il pubblico target.

Inoltre, scoprirai i diversi tipi di annunci che possono essere creati per massimizzare il successo della tua campagna. Infine, imparerai a monitorare i risultati e adottare le giuste strategie di ottimizzazione per garantire il successo delle tue campagne su Facebook e Instagram. L’obiettivo finale è insegnarti come utilizzare il digital marketing per raggiungere i tuoi obiettivi e trarre il massimo vantaggio dalle piattaforme di Google Ads e Facebook Ads.

Questo corso è adatto a designer, illustratori, artisti, community manager e a chiunque voglia entrare nel digital marketing e imparare a creare campagne a pagamento su Google, Facebook e Instagram per far crescere il proprio business o progetto. Nessuna conoscenza pregressa necessaria. Serviranno soltanto un computer con una connessione Internet.

Sarebbe da folli non approfittare della promozione attiva. Per un periodo di tempo limitato, potrai accedere a tutte le 25 videolezioni on-demand e a tutte le risorse aggiuntive – nonché futuri aggiornamenti – al prezzo irrisorio di soli 9,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.