L'aspirapolvere-briciole per auto (e non solo) è uno SPETTACOLO e costa solo 19€

Aspirapolvere portatile da 120W con una potenza pari 6000Pa, quindi bello tosto. Piccolo e maneggevole, comodissimo da trasportare ovunque, in una parola utilissimo. Ed economico, aggiungiamo noi, visto che puoi prenderlo su Amazon a 19 euro circa. Con pochi spiccioli hai un mini aspirapolvere davvero potente e super funzionale che può essere utilizzato in condizioni di asciutto e bagnato. Questo aspirapolvere per auto può facilmente raccogliere polvere, peli di animali domestici, sabbia, ghiaia, cibo avanzato, acqua, polvere, ecc.

Aspirapolvere portatile resistente e multi uso TOP

L’aspirabriciole è compatta, a si vede subito che è resistente. Ma soprattutto è super utile: è leggero e pratico. Puoi ritirare e pulire qualsiasi posto in macchina con facilità. Quindi la usi dove vuoi in casa, in auto o in giro, in caso di problemi. Questo aspirapolvere per auto include una spazzola, un tubo flessibile esteso e un lungo bocchettone di aspirazione che ti aiuteranno a pulire l’auto senza vicoli ciechi.

Il cavo di alimentazione lungo 3,5 metri è sufficiente per tutti i veicoli, inclusi SUV e minivan. Il rumore è sempre inferiore a 65 dB ed è piacevole da usare. Adatto per la pulizia quotidiana di piccole aree come interni di automobili, tastiere, postazioni di lavoro, mobili da cucina, ecc. Non solo ha una forte aspirazione a ciclone, ma può anche essere utilizzato per tappeti e pavimenti duri. Praticamente lo sfrutti a 360 gradi.

Cosa vorresti di più da un aspirapolvere portatile? Questo ha 120W con potenza 6000Pa, è resistente e aspira praticamente tutto, anche i peli di animale. Inserisci il codice 62N4PAGH al momento del pagamento e prendilo a metà prezzo su Amazon. Con 19€ ti prendi un mini aspirapolvere davvero potente e super funzionale. Spedizioni gratuite.

