L'aspirapolvere lavapavimenti Roborock fa tutto da solo, perfino autopulirsi: prendilo ora con il 21% di SCONTO!

Roborock dyad pro è una straordinaria aspirapolvere: senza fili wet dry, 17000pa, lavapavimenti autoasciugante e autopulente, con app intelligente e doppio serbatoio dell’acqua. Oggi puoi prenderlo a soli 379 euro grazie al 21% di sconto!

Roborock dyad pro: le caratteristiche

Lavapavimenti senza filo Roborock Dyad Pro ha 2 motori, anteriore e posteriore, che azionano 3 spazzole, genera un’aspirazione suprema di 17000 Pa. Grazie ai canali d’aria verticali, la scopa aspirante raccoglie perfettamente sia lo sporco umido che quello secco e raggiunge un tasso di uccisione dei germi del 99,9% utilizzando solo acqua. Una batteria ad alta capacità può funzionare fino a 43 minuti, pulendo fino a 300㎡. Dopo aver utilizzato Dyad Pro aspirapolvere senza filo, basta premere un pulsante per attivare la funzione di autopulizia completa, che pulisce automaticamente le spazzole e i canali. Inoltre, con la funzione di autoasciugatura, può asciugare automaticamente la spazzola a rullo dopo l’autopulizia. Le spazzole asciutte possono ridurre efficacemente batteri e odori, senza asciugatura manuale, il che riduce notevolmente i problemi di manutenzione.

Il sensore a infrarossi rileva lo sporco sulla spazzola e regola automaticamente l’aspirazione e il volume dell’acqua. Supporta la funzione di prompt vocale. 4 modalità di pulizia, ECO: rispettoso dell’ambiente risparmio energetico. Automatico: regola automaticamente il flusso d’acqua e la potenza di aspirazione in base alla quantità di sporco. Max: Più facile da rimuovere segni ostinati e polvere. Asciugatura del pavimento: asciugare rapidamente le fuoriuscite. Dyad Pro scopa elettrica senza fili pulisce automaticamente ogni volta che ruota. La spazzola a rullo ruota alternativamente avanti e indietro e strofina e raschia ripetutamente con il raschietto per pulire a fondo lo sporco. La soluzione detergente verrà pompata automaticamente nel tubo dell’acqua e spruzzata uniformemente sui rulli. 1 soluzione detergente per scatole piccole dura fino a 600 minuti. Utilizzando 1 spazzola lunga e 2 spazzole posteriori, la distanza di pulizia lungo il muro è inferiore a 1 mm, coprendo completamente lo sporco attorno al bordo. La testa può essere ruotata di 180°, facile da pulire attorno alle gambe del tavolo o della sedia. Lavapavimenti professionale può essere spinto avanti e indietro senza sforzo, più facile da manovrare.

