LAST MINUTE Prime Day: Ventilatore Rowenta SUPER SILENZIOSO a PREZZO SCHOCK

Vuoi goderti un pò di aria fresca a casa e dimenticare il caldo afoso che si fa sentire ogni giorno di più? Prova il Ventilatore a Piantana Rowenta Silence Extreme, oggi disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto Prime Day del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è riservata agli abbonati Prime ed è valida fino a mezzanotte di oggi, quindi approfittane il prima possibile!

Ventilatore a Piantana Rowenta: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Ventilatore a Piantana Rowenta è un alleato ottimo per affrontare le temperature in rialzo di questi giorni.

La sua caratteristica di spicco è sicuramente la Tecnologia Silence che assicura una silenziosità estrema a ogni livello di flusso d’aria, dalla posizione Notte alla velocità più potente del Turbo boost. In questo modo potrai godere un’intensa freschezza senza essere disturbato dal tuo apparecchio.

Il dispositivo è dotato di 4 velocità con turbo boost per un flusso d’aria fino a 80 m³ al minuto. In più, grazie alla posizione Notte silenziosa, con soli 45 dB puoi dormire nella massima tranquillità senza sentire il minimo rumore.

L’efficienza del ventilatore è garantita grazie alla Modalità oscillazione attraverso la quale puoi diffondere l’aria in tutta la stanza. In più, puoi anche regolare l’orientamento come preferisci e in base alle tue esigenze del momento. Tra l’altro l’elica a 5 pale offre un ampio raggio di diffusione dell’aria per una freschezza ottimale in tutta la stanza.

Per finire, anche l’asta è regolabile e permette di regolare l’altezza da 110 a 140 cm in base a dove vuoi indirizzare il flusso d’aria.

