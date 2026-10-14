L'audio delle mie cuffie era decisamente basso finché non ho modificato questa impostazione

Spesso il volume viene frenato da impostazioni software pensate per proteggere l’udito, gestire il Bluetooth o regolare i canali audio. Succede più spesso di quanto sembri: si porta il volume al massimo, ma la musica resta fiacca, una chiamata si sente appena, un video perde forza. Prima di pensare all’assistenza, conviene fare un giro nei menu del dispositivo.

Il volume delle cuffie può essere limitato da funzioni nate per ridurre l’ascolto a livelli troppo alti, soprattutto quando si usano auricolari e cuffie per molto tempo. Telefoni e computer applicano soglie automatiche, avvisi e blocchi legati alla sicurezza dell’udito. Nella maggior parte dei casi non è un guasto: è il sistema operativo che interviene.

C’entra anche il Bluetooth. Alcuni dispositivi collegano il volume del telefono a quello delle cuffie: sulla carta è comodo, perché si controlla tutto con un solo cursore. Nella pratica, però, può succedere che i due livelli non vadano d’accordo. Risultato: volume al massimo sullo schermo, ma audio ancora basso. Il limite, in quel caso, non è nelle cuffie. È nelle impostazioni audio.

Prima di toccare i menu, meglio fare una prova semplice: collegare le stesse cuffie a un altro dispositivo e, al contrario, usare un altro paio di auricolari con lo smartphone o il computer. Se il problema si presenta solo su un apparecchio, la causa è probabilmente software. Se invece il volume resta basso ovunque, possono entrare in gioco la batteria delle cuffie, l’usura degli altoparlanti o, negli auricolari in-ear, anche una griglia sporca o ostruita.

Android: occhio al volume assoluto Bluetooth e al limite multimediale

Su Android, una delle prime voci da controllare è il volume assoluto Bluetooth. È la funzione che unisce il volume dello smartphone a quello delle cuffie o degli auricolari wireless. Per arrivarci bisogna aprire Impostazioni, entrare in Info sul telefono e toccare sette volte Numero build, così da attivare le Opzioni sviluppatore. Il telefono può chiedere PIN, password o impronta. A quel punto compare il menu avanzato.

Cuffie e smartphone con controllo del volume, per spiegare come verificare limiti e impostazioni audio su Android, iPhone e Windows.

Dentro le Opzioni sviluppatore va cercata la voce Disabilita volume assoluto, oppure Disable absolute volume. Il comportamento può cambiare un po’ in base alla versione di Android e al marchio del telefono, ma in genere attivare questa opzione serve a separare il volume dello smartphone da quello delle cuffie Bluetooth. Dopo la modifica conviene scollegare e ricollegare gli auricolari, oppure riavviare il telefono. Sembra una prova banale, ma spesso basta.

C’è poi il limite volume multimediale, presente su molti telefoni Android, soprattutto su diversi modelli Samsung. Il percorso più comune è Impostazioni > Suoni e vibrazione > Volume. Da qui, toccando i tre puntini in alto a destra, si entra in Limite volume multimediale: si può disattivare oppure alzare la soglia consentita. Se il dispositivo è usato da minori o in luoghi rumorosi, meglio comunque non esagerare. Alzare il volume può risolvere il problema, ma ascoltare a lungo a livelli elevati resta sconsigliato.

iPhone: Sicurezza cuffie e limite dei decibel, dove intervenire

Su iPhone, molte impostazioni passano da Sicurezza cuffie, la sezione con cui Apple controlla e riduce l’esposizione a suoni troppo forti. Il percorso è Impostazioni > Suoni e feedback aptico — su alcuni modelli solo Suoni — poi Sicurezza cuffie. Qui si trova Riduci suoni forti, la funzione che limita i livelli audio più alti.

Quando Riduci suoni forti è attiva, iOS abbassa il volume oltre una certa soglia in decibel. Il cursore si può regolare: chi vuole un ascolto più alto può portarlo verso il valore massimo, che arriva a 100 dB. In alternativa, la funzione può essere disattivata. Apple però la inserisce per un motivo preciso: l’ascolto prolungato ad alto volume può affaticare l’udito, soprattutto con cuffie chiuse o auricolari che isolano molto.

Da controllare anche le notifiche legate all’esposizione audio. iPhone può ridurre il volume dopo ascolti ripetuti a livelli ritenuti elevati, avvisando l’utente nelle impostazioni o con una notifica. Se le cuffie su iPhone si sentono basse dopo giorni di uso intenso, quindi, non è detto che siano rotte. Potrebbe essere scattata una soglia di protezione. Meglio verificarlo prima di cambiare cuffie.

Windows: canali, livelli e driver da controllare uno per uno

Su Windows, il volume basso delle cuffie può dipendere dal bilanciamento dei canali, dai livelli audio impostati nel pannello di sistema o da driver audio non aggiornati. Il primo controllo si fa con Win + I, poi Sistema > Audio > Altre impostazioni audio. Nella vecchia finestra di Windows bisogna fare doppio clic sulle cuffie, aprire Livelli e selezionare Bilancia.

Qui i canali sinistro e destro devono essere allo stesso livello, meglio ancora al massimo se si sta cercando di recuperare volume. Dopo un aggiornamento o dopo il collegamento di un nuovo dispositivo, può capitare che un canale resti più basso dell’altro. Non sempre ci si accorge subito della differenza: a volte l’audio sembra solo debole, distante, poco pieno. Un controllo di pochi secondi evita molti tentativi a vuoto.

Se il problema non si risolve, conviene controllare anche il volume dell’app in uso, dal browser ai programmi per le videochiamate, e il mixer audio di Windows. In alcuni casi aiuta aggiornare o reinstallare i driver audio dal sito del produttore del computer o della scheda madre. Con le cuffie Bluetooth, invece, può servire rimuovere il dispositivo associato e rifare l’abbinamento. Non è sempre necessario, ma quando la causa è una configurazione rimasta “sporca”, questa procedura può rimettere in ordine livelli, profili e connessione.