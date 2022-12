Lavagna magnetica: la memoria visiva non ti ha mai ringraziato così

Sei una persona che ama essere sempre organizzata o stai cercando con i tuoi coinquilini una soluzione per dividervi le faccende di casa? Questo Pianificatore Settimanale e lavagna Magnetica allora è proprio quello che stavi cercando.

Acquistalo adesso su Amazon grazie all’offerta del 10% che ti permette di averlo a soli 17,99€. Aggiungilo subito al carrello per completare il check-out e non lasciartelo scappare.

Attiva un abbonamento Amazon Prime per poter usufruire sempre in qualsiasi momento di spedizioni sempre veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Sii sempre super organizzato grazie a questa lavagna magnetica

Si sa, non sempre è facile ricordarsi sempre di tutto soprattutto in periodi stressanti o pieni di visite come durante le feste. Da adesso però non sarà più un problema grazie alla lavagna magnetica.

Che tu debba ricordarti dagli impegni settimanali, organizzare la dieta o dividere le faccende di casa con i tuoi coinquilini; questo pianificatore sarà veramente una manna dal cielo.

Naturalmente ti arriverà a casa con i giorni della settimana scritti in italiano in modo da non creare disguidi. Ti verrà spedito con ben 4 pennarelli colorati e una spugna per cancellare in modo da poterlo utilizzare fin da subito. Ricordati però di utilizzare solo pennarelli appositi per lavagna bianca.

Attaccala sul tuo frigorifero per avere sempre sott’occhio la tua settimana. Dal momento che ti arriverà in un imballaggio tubolare, ti consigliamo di tenerla stesa sotto dei pesi prima di attaccarla in modo da renderla super liscia e senza difetti.

Prendi questa occasione al volo e acquista subito il tuo Pianificatore Settimanale Magnetico di POPRUN su Amazon a soli 17,99€ grazie allo sconto del 10% che trovi al momento.

