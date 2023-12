Lavapavimenti con cavo lungo 7 metri a soli 199 euro: pavimento asciutto in 2 minuti!

Il Lavapavimenti a Cavo FC 5 Kärcher lava e rimuove le macchie su tutti i tipi di pavimenti. Vanta altresì la funzione aspirante. Riesce a pulire fino a 60 m² con un serbatoio d’acqua, grazie al sistema doppio serbatoio. Cavo lungo 7 metri. Lo sconto è del 56%, dunque lo paghi solo 119,90 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Lavapavimenti a Cavo FC 5 Kärcher: le caratteristiche

Il Lavapavimenti a Cavo FC 5 Kärcher si adatta a superfici delicate come il Parquet ed efficace sulle superfici più resistenti come i pavimenti in gress o pietra. Con un serbatoio pieno copre un’area di 60 m². Pavimenti asciutti in soli 2 minuti. Pesa solo 4,6 Kg. Con funzione aspirante per rimuovere l’acqua in eccesso dai rulli. Pulisci sempre con acqua pulita! I rulli vengono continuamente bagnati con acqua pulita e detergente. Ad ogni rotazione, una lamina strizza via lo sporco e lo raccoglie convogliandolo nel serbatoio dell’acqua sporca. Ha un serbatoio per l’acqua pulita da 400 ml e un serbatoio per l’acqua sporca da 200 ml.

Risultati di pulizia migliori del 20% rispetto ai metodi tradizionali! La qualità del pulito è superiore del 20% e la fatica fisica si è ridotta quasi a zero rispetto alla pulizia con i metodi classici. Invece di dover sfregare il pavimento per rimuovere lo sporco, basterà azionare i rulli che lo rimuovono dal pavimento e convogliano l’acqua sporca in un serbatoi separato. Senza limiti grazie al cavo di 7 metri potrai pulire ogni angolo della casa senza mai fermarti a ricaricare le batterie! Rulli lavabili comodamente in lavatrice fino a 60° per la massima igiene. Nella confezione troverai: FC 5, Coppia di Rulli in microfibra gialli per tutti i tipi di pavimenti, Detergente RM 536 universale 30 ml, Stazione di parcheggio e lavaggio rulli.

