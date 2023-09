Lavapavimenti elettrico senza fili Vileda: la soluzione ECONOMICA per pulire casa

Il Vileda Looper è un sistema lavapavimenti elettrico spray senza fili progettato per semplificare il processo di pulizia dei pavimenti. Il dispositivo è progettato per rimuovere sporco, macchie e batteri dai pavimenti in modo efficiente. La sua azione di pulizia può contribuire a rimuovere fino al 99,9% dei batteri e dei virus presenti sulla superficie dei pavimenti. Oggi su Amazon è in offerta col 31% di sconto a soli 102€, spedizioni via Prime incluse.

Vileda Looper, la soluzione per tutti i tuoi problemi di pulizia domestica

Questo dispositivo dispone di un serbatoio d’acqua integrato e un sistema di spruzzo regolabile che distribuisce uniformemente l’acqua sul pavimento. Questo permette di pulire senza lasciare tracce o accumuli d’acqua. La mancanza di cavi lo rende estremamente maneggevole e pratico da utilizzare. Puoi muoverti liberamente per tutta la stanza senza essere limitato dalla lunghezza di un cavo.

Il Vileda Looper ha una forma compatta che gli consente di raggiungere angoli e spazi stretti, compresi quelli sotto ai mobili e ai mobili da cucina. Questo significa che puoi pulire anche le aree difficili da raggiungere senza dover spostare i mobili. La batteria offre un’autonomia di circa 35 minuti con una singola carica, il che dovrebbe essere sufficiente per pulire più stanze o aree.

L’utilizzo del Vileda Looper è semplice e intuitivo. Basta riempire il serbatoio d’acqua, accendere il dispositivo e premere il pulsante per attivare lo spruzzo d’acqua e iniziare la pulizia. Questo sistema è adatto per una varietà di tipi di pavimento, compresi pavimenti duri come legno, piastrelle e laminato. Acquistalo adesso su Amazon è in offerta a soli 102€, spedizioni via Prime incluse.

