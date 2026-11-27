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Se hai i pavimenti duri in casa — piastrelle, parquet, laminato — e sei stanco di passare prima la scopa e poi il mocio, probabilmente hai già sentito parlare dei lavapavimenti Tineco. Sono macchine che aspirano e lavano contemporaneamente, in un solo passaggio, e negli ultimi anni sono diventate uno dei prodotti tech per la casa più cercati in Italia. Ma davanti a una gamma così ampia di modelli e serie, capire quale conviene davvero non è immediato. Questa guida ti aiuta a orientarti, partendo dalle differenze reali tra le serie fino alle offerte attualmente disponibili.

Perché i lavapavimenti Tineco hanno conquistato tante case

La proposta di Tineco è semplice da capire: un unico dispositivo che aspira lo sporco secco e lava il pavimento in un solo passaggio, senza dover usare prima l’aspirapolvere e poi il mocio tradizionale. In pratica, risparmi tempo e fatica, e il risultato — su superfici dure — è generalmente superiore a quello che ottieni con i metodi classici.

I modelli Tineco funzionano con un sistema a doppio serbatoio: uno per l’acqua pulita e uno per quella sporca. Il rullo rotante sotto la macchina si bagna con l’acqua pulita, strofina il pavimento e raccoglie lo sporco nell’altro serbatoio. Alla fine della sessione, molti modelli offrono anche un ciclo di autopulizia del rullo, così non devi mettere le mani in qualcosa di poco piacevole.

Sono pensati principalmente per pavimenti duri: piastrelle, laminato, vinile e parquet verniciato. Non vanno usati su moquette o tappeti spessi, e non sostituiscono completamente un buon aspirapolvere per chi ha superfici miste in casa.

Le serie Tineco: dalle opzioni entry-level ai modelli top di gamma

Tineco organizza la sua gamma di lavapavimenti in serie numeriche progressive. Conoscere le differenze tra queste fasce ti permette di non pagare funzioni che non ti servono — o di non rinunciare a quelle che invece fanno la differenza.

→ Leggi anche: Tineco Floor One S9 Artist Steam: la lavapavimenti intelligente che pulisce con il vapore

Serie S5: il punto di ingresso

La serie S5 rappresenta il segmento più accessibile della gamma Tineco. È pensata per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di prodotto e ha esigenze di pulizia standard. Meno funzioni smart, autonomia più contenuta, ma il meccanismo di base — aspirazione e lavaggio simultanei — funziona già bene. Ideale per appartamenti di dimensioni moderate e senza troppe pretese di connettività.

Serie S6 e S7: il cuore della gamma

La serie S6, come il modello Floor One Stretch S6, introduce già caratteristiche più raffinate, inclusa la compatibilità con pavimenti duri di vario tipo come piastrelle e laminato. È una scelta solida per chi vuole qualcosa di più completo senza arrivare al top di gamma.

La serie S7 è dove Tineco ha investito di più in termini di innovazione. Qui troviamo varianti molto diverse tra loro:

S7 Pro : versione potenziata con migliore potenza di aspirazione e autonomia.

: versione potenziata con migliore potenza di aspirazione e autonomia. S7 Steam : aggiunge la funzione vapore per una pulizia più igienica, utile in cucina e bagno.

: aggiunge la funzione vapore per una pulizia più igienica, utile in cucina e bagno. S7 Combo : combina le funzioni di lavapavimenti con quelle di un aspirapolvere tradizionale, pensato per chi ha superfici miste.

: combina le funzioni di lavapavimenti con quelle di un aspirapolvere tradizionale, pensato per chi ha superfici miste. S7 Stretch Ultra: uno dei modelli più apprezzati della serie, con testa snodabile che permette di raggiungere zone difficili come sotto i mobili bassi.

Il termine Stretch nel nome non è casuale: indica che la testa della macchina si inclina in modo quasi piatto, consentendo di infilare il rullo sotto divani, letti e mobili da cucina senza dover spostare tutto. È una funzione concreta, non solo marketing.

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Serie S9: il top di gamma

La serie S9 raccoglie i modelli più avanzati dell’intera gamma. Qui troviamo il Floor One S9 Artist, l’S9 Master e l’S9 Scientist, con sensori più sofisticati, connettività app migliorata e finiture premium. Il sistema iLoop di rilevamento automatico dello sporco — presente su diversi modelli S9 — regola la quantità di acqua e la potenza di aspirazione in tempo reale, senza che tu debba fare nulla.

→ Leggi anche: Robot aspirapolvere e aspirapolvere per animali: le migliori offerte per pulire casa senza fatica

Le offerte attuali: quanto si risparmia sui modelli Tineco

Sul fronte dei prezzi, vale la pena monitorare il negozio ufficiale Tineco, dove le promozioni cambiano con una certa regolarità. Attualmente il Tineco Floor One S9 Artist è disponibile a €279,01, rispetto a un prezzo di listino di €699,00 — uno sconto significativo su un modello top di gamma.

In passato Tineco ha proposto sconti aggiuntivi del 6% su una selezione di modelli che includeva l’S7 Stretch Ultra, l’S9 Artist, l’S7 Stretch Steam, l’S9 Master e l’S9 Scientist. Vale sempre la pena controllare se queste finestre promozionali sono ancora attive prima di acquistare.

Come scegliere il modello giusto per le tue esigenze

Prima di comprare, rispondi a queste domande pratiche:

Che tipo di pavimento hai? Tutti i modelli Tineco funzionano su superfici dure. Se hai anche tappeti, considera il S7 Combo.

Tutti i modelli Tineco funzionano su superfici dure. Se hai anche tappeti, considera il S7 Combo. Hai mobili bassi o divani con poco spazio sotto? In quel caso, la funzione Stretch dei modelli S7 Stretch Ultra e S7 Stretch Steam è davvero utile, non un optional.

In quel caso, la funzione Stretch dei modelli S7 Stretch Ultra e S7 Stretch Steam è davvero utile, non un optional. Vuoi anche igienizzare? Il vapore del S7 Steam fa la differenza in cucina e bagno.

Il vapore del S7 Steam fa la differenza in cucina e bagno. Quanto è grande la casa? Per superfici superiori ai 100 mq, conviene puntare su modelli con maggiore autonomia, tipicamente dalla serie S7 in su.

Per superfici superiori ai 100 mq, conviene puntare su modelli con maggiore autonomia, tipicamente dalla serie S7 in su. Hai un budget limitato? La serie S5 o un S9 Artist in promozione possono essere la scelta più intelligente in questo momento.

Cosa aspettarsi dall’uso quotidiano

Nella pratica, usare un lavapavimenti Tineco cambia le abitudini di pulizia in modo abbastanza radicale. Il passaggio quotidiano — o quasi — diventa rapido e sostenibile, perché non richiede di preparare secchi d’acqua né di strizzare moci. Il ciclo di autopulizia del rullo, presente sui modelli più recenti, riduce la manutenzione al minimo.

Un aspetto da non sottovalutare è il consumo dei rulli: si consumano nel tempo e vanno sostituiti. I ricambi Tineco sono disponibili sia sul sito ufficiale che su marketplace online, con costi contenuti. Tenerlo a mente prima dell’acquisto è parte di una valutazione onesta del costo totale del prodotto.

Se stai cercando un lavapavimenti Tineco e non sai da dove partire, il consiglio più concreto è questo: guarda prima le offerte sul modello S9 Artist — con il prezzo attuale è difficile trovare un rapporto qualità-prezzo migliore nella gamma — e valuta l’aggiunta della funzione Stretch solo se nella tua casa ci sono davvero molti mobili bassi da aggirare. Per tutto il resto, anche i modelli S7 fanno un lavoro eccellente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.