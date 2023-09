Lavasciuga Hisense 9+6KG SVENDUTA su Amazon con 200€ di sconto: va comprata ora

Hisense WDQA1014EVJM è una lavasciuga che combina le funzioni di lavatrice e asciugatrice in un unico dispositivo. Ha una capacità di 10 kg per il lavaggio e 6 kg per l’asciugatura. Questo significa che puoi lavare un carico significativo di biancheria in una sola volta. La velocità di centrifuga massima è di 1400 rpm (giri al minuto), il che significa che la biancheria sarà meno umida dopo il ciclo di lavaggio e richiederà meno tempo per l’asciugatura.

Un buon prodotto, dunque, che viene venduto oggi su Amazon a un prezzo super vantaggioso: appena 416€, ovverosia oltre 200€ di sconto (37%) sul prezzo di listino e le spedizioni gratuite via Prime.

Hisense WDQA1014EVJM, la lavasciuga potente ed economica

La lavasciuga di Hisense dispone di 15 programmi automatici che ti consentono di selezionare facilmente il ciclo più adatto per il tipo di biancheria che desideri lavare e asciugare. Questi programmi includono opzioni come cotone, sintetici, delicati, lana, e molti altri. La funzione vapore può essere invece utile per il rinfrescare i tessuti e rimuovere le pieghe senza doverli stirare separatamente.

Il motore inverter è noto per essere più silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai motori tradizionali. Questa lavasciuga è classificata come Classe D in termini di efficienza energetica. Questo significa che può consumare una quantità moderata di energia durante i cicli di lavaggio e asciugatura. Tuttavia, potrebbe essere meno efficiente dal punto di vista energetico rispetto a modelli di classe superiore.

Il display LED fornisce informazioni chiare e consente di selezionare facilmente le impostazioni desiderate. Se hai bisogno di lavare e asciugare rapidamente un piccolo carico di biancheria, questa lavasciuga offre un programma rapido che può completare il ciclo in tempi più brevi.

In sintesi, la Hisense WDQA1014EVJM è una lavasciuga versatile che offre una varietà di programmi di lavaggio e asciugatura all’ottimo prezzo di 416€, tuttavia, è importante notare che la sua classe di efficienza energetica è D, il che potrebbe influire sui costi energetici a lungo termine.

