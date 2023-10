LAVASPIRATUTTO robot, il tuo alleato per una casa impeccabile è scontato di 120€

Se stai cercando un modo per semplificare la pulizia della tua casa e vuoi sfruttare al massimo la Festa delle Offerte Prime su Amazon, allora non puoi perdere l’occasione di portare a casa Yeedi vac Max, il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti di ultima generazione.

Con lo sconto del 29% più il coupon regalo da 40€ che si attiva in automatico sulla pagina del prodotto, lo puoi avere a soli 159€, ovvero ben 120€ in meno rispetto al prezzo di listino di 279,99€. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con Prime. Ricorda solo che per accedere a queste straordinarie offerte è importante essere membri di Amazon Prime.

Aspira e lava, tutto in uno: Yeedi vac Max elimina lo sporco senza sforzo

Yeedi vac Max è il tuo alleato per una casa impeccabile. Dotato della capacità di aspirare e lavare i pavimenti contemporaneamente, questo robot rivoluzionerà la tua routine di pulizia. Non dovrai più preoccuparti di sporco, macchie o peli, perché Yeedi vac Max li elimina senza sforzo.

Con una potenza di aspirazione di 3000Pa, Yeedi vac Max affronta anche lo sporco più ostinato. Dimentica le pulizie faticose e lascia che questo robot si prenda cura di tutto. Pavimenti impeccabili con un solo tocco. Una delle caratteristiche più sorprendenti di Yeedi vac Max è la sua avanzata mappatura. Questo significa che il robot non pulisce alla cieca, ma segue un percorso personalizzato, garantendo una pulizia completa ed efficiente.

Puoi persino programmare le pulizie in base alle tue esigenze e ai tuoi orari. Niente più interruzioni frequenti per la ricarica. Yeedi vac Max è progettato per durare. Con una straordinaria autonomia di 200 minuti, copre grandi aree senza problemi.

Insomma, non lasciarti scappare questa incredibile offerta e assicurati lo Yeedi vac Max su Amazon a soli 159€ tutto incluso. Non perdere questa occasione per portare a casa un compagno di pulizia di alta qualità a un prezzo eccezionale. Clicca qui per scoprire l’offerta su Yeedi vac Max su Amazon Prime e semplificare la tua vita con la pulizia domestica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.