Lavastoviglie, la spia con la stella accesa: non è un guasto, ma se la ignori i bicchieri si rovinano

Il serbatoio è vuoto, o quasi, e la macchina chiede di rabboccarlo per asciugare meglio piatti, bicchieri e posate. Nella maggior parte dei casi non c’entra un guasto. È uno di quei segnali di casa che si tende a lasciare lì, anche perché la lavastoviglie continua a partire. Eppure quella piccola luce, indicata spesso con una stella o con un sole con i raggi, ha un significato preciso.

La spia con il simbolo della stella — in alcuni modelli simile a un piccolo sole stilizzato — indica di solito che il livello del brillantante per lavastoviglie è sceso sotto il minimo. Il serbatoio si trova quasi sempre nello sportello interno, accanto alla vaschetta del detersivo. Un sensore controlla il livello del liquido e avvisa quando è finito, o sta per finire.

Il brillantante non lava i piatti. Fa un altro lavoro: aiuta l’acqua a scivolare via dalle superfici, così durante l’asciugatura restano meno gocce, meno macchie e meno residui. Per questo la spia può accendersi anche se la lavastoviglie sembra andare benissimo, con il ciclo concluso e le stoviglie pulite. “Parte lo stesso, quindi pensavo fosse una luce secondaria”, è una delle frasi che i tecnici sentono più spesso. In realtà, è un avviso da non lasciare acceso troppo a lungo.

Non è un guasto: i controlli da fare prima dell’assistenza

Prima di pensare a un problema elettronico o a una riparazione, meglio controllare il livello del liquido brillantante. Basta aprire lo sportello della lavastoviglie, trovare il tappo del serbatoio e verificare se l’indicatore interno è vuoto o vicino al minimo. Attenzione, però: in molti modelli la spia resta accesa fino al lavaggio successivo, anche dopo il rabbocco. Un dettaglio che può trarre in inganno.

Rabbocco del brillantante nello sportello della lavastoviglie, utile quando si accende la spia a stella/sole.

Come indicano i manuali dei principali produttori, la spia del brillantante non segnala un guasto al motore, alla pompa, alla resistenza o ad altre parti meccaniche. Dice solo che l’additivo è esaurito. Se però la luce resta accesa dopo più lavaggi, con serbatoio pieno e tappo chiuso bene, allora può essere utile consultare il manuale del modello o chiamare l’assistenza. Prima, però, conviene escludere le cause più banali: serbatoio riempito poco, tappo chiuso male, impostazioni cambiate per errore.

Aloni, calcare e bicchieri opachi: cosa succede ai lavaggi

Ignorare la spia a stella della lavastoviglie non blocca la macchina, ma può peggiorare il risultato. Senza brillantante, l’acqua non scivola via bene e resta in gocce su bicchieri, piatti e posate. Quando evapora, lascia aloni di calcare, macchie biancastre e segni opachi, soprattutto sul vetro.

Non è solo una questione di aspetto. Lavaggi ripetuti ad alte temperature, senza un buon risciacquo e una corretta asciugatura, possono favorire la opacizzazione dei bicchieri e lasciare piccole rigature che non sempre vanno via. È il classico bicchiere che, controluce, sembra velato anche appena uscito dalla lavastoviglie. Non sempre la colpa è del detersivo, come si pensa spesso. Contano anche durezza dell’acqua, dosaggio del sale e presenza del brillantante. Sono tre elementi che lavorano insieme. Se ne manca uno, il risultato cambia. E si nota.

Brillantante da ricaricare e pastiglie all-in-one: cosa sapere

Per spegnere la spia del brillantante e proteggere le stoviglie, di solito basta riempire lo scomparto dedicato. Si apre il tappo, si versa il liquido brillantante fino al livello massimo indicato, senza farlo traboccare, e si richiude con cura. Se un po’ di prodotto finisce sullo sportello interno, meglio asciugarlo con carta da cucina: durante il lavaggio potrebbe fare troppa schiuma.

Con le pastiglie all-in-one il discorso cambia un po’. Sono quelle che contengono già detersivo, sale e brillantante. In alcuni modelli, però, la lavastoviglie non “legge” il brillantante presente nella pastiglia e continua a mostrare la spia, perché il sensore controlla solo il serbatoio del liquido.

Alcuni produttori prevedono un’impostazione per disattivare l’avviso o adattare il ciclo all’uso delle tabs multifunzione. In altri casi, consigliano comunque di lasciare un minimo di brillantante nel serbatoio, soprattutto se l’acqua di casa è dura o se i bicchieri escono spesso macchiati. Il manuale del modello resta il riferimento più sicuro: poche righe, spesso, evitano chiamate inutili e lavaggi deludenti.