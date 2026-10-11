Lavastoviglie, la spia con la stella accesa: non è un guasto, ma se la ignori i bicchieri si rovinano

Il serbatoio è vuoto, o quasi, e la macchina chiede di rabboccarlo per asciugare meglio piatti, bicchieri e posate. Nella maggior parte dei casi non c’entra un guasto. È uno di quei segnali di casa che si tende a lasciare lì, anche perché la lavastoviglie continua a partire. Eppure quella piccola luce, indicata spesso con una stella o con un sole con i raggi, ha un significato preciso.
La spia con il simbolo della stella — in alcuni modelli simile a un piccolo sole stilizzato — indica di solito che il livello del brillantante per lavastoviglie è sceso sotto il minimo. Il serbatoio si trova quasi sempre nello sportello interno, accanto alla vaschetta del detersivo. Un sensore controlla il livello del liquido e avvisa quando è finito, o sta per finire.
Il brillantante non lava i piatti. Fa un altro lavoro: aiuta l’acqua a scivolare via dalle superfici, così durante l’asciugatura restano meno gocce, meno macchie e meno residui. Per questo la spia può accendersi anche se la lavastoviglie sembra andare benissimo, con il ciclo concluso e le stoviglie pulite. “Parte lo stesso, quindi pensavo fosse una luce secondaria”, è una delle frasi che i tecnici sentono più spesso. In realtà, è un avviso da non lasciare acceso troppo a lungo.
Non è un guasto: i controlli da fare prima dell’assistenza
Prima di pensare a un problema elettronico o a una riparazione, meglio controllare il livello del liquido brillantante. Basta aprire lo sportello della lavastoviglie, trovare il tappo del serbatoio e verificare se l’indicatore interno è vuoto o vicino al minimo. Attenzione, però: in molti modelli la spia resta accesa fino al lavaggio successivo, anche dopo il rabbocco. Un dettaglio che può trarre in inganno.
Come indicano i manuali dei principali produttori, la spia del brillantante non segnala un guasto al motore, alla pompa, alla resistenza o ad altre parti meccaniche. Dice solo che l’additivo è esaurito. Se però la luce resta accesa dopo più lavaggi, con serbatoio pieno e tappo chiuso bene, allora può essere utile consultare il manuale del modello o chiamare l’assistenza. Prima, però, conviene escludere le cause più banali: serbatoio riempito poco, tappo chiuso male, impostazioni cambiate per errore.
Aloni, calcare e bicchieri opachi: cosa succede ai lavaggi
Ignorare la spia a stella della lavastoviglie non blocca la macchina, ma può peggiorare il risultato. Senza brillantante, l’acqua non scivola via bene e resta in gocce su bicchieri, piatti e posate. Quando evapora, lascia aloni di calcare, macchie biancastre e segni opachi, soprattutto sul vetro.
Non è solo una questione di aspetto. Lavaggi ripetuti ad alte temperature, senza un buon risciacquo e una corretta asciugatura, possono favorire la opacizzazione dei bicchieri e lasciare piccole rigature che non sempre vanno via. È il classico bicchiere che, controluce, sembra velato anche appena uscito dalla lavastoviglie. Non sempre la colpa è del detersivo, come si pensa spesso. Contano anche durezza dell’acqua, dosaggio del sale e presenza del brillantante. Sono tre elementi che lavorano insieme. Se ne manca uno, il risultato cambia. E si nota.
Brillantante da ricaricare e pastiglie all-in-one: cosa sapere
Per spegnere la spia del brillantante e proteggere le stoviglie, di solito basta riempire lo scomparto dedicato. Si apre il tappo, si versa il liquido brillantante fino al livello massimo indicato, senza farlo traboccare, e si richiude con cura. Se un po’ di prodotto finisce sullo sportello interno, meglio asciugarlo con carta da cucina: durante il lavaggio potrebbe fare troppa schiuma.
Con le pastiglie all-in-one il discorso cambia un po’. Sono quelle che contengono già detersivo, sale e brillantante. In alcuni modelli, però, la lavastoviglie non “legge” il brillantante presente nella pastiglia e continua a mostrare la spia, perché il sensore controlla solo il serbatoio del liquido.
Alcuni produttori prevedono un’impostazione per disattivare l’avviso o adattare il ciclo all’uso delle tabs multifunzione. In altri casi, consigliano comunque di lasciare un minimo di brillantante nel serbatoio, soprattutto se l’acqua di casa è dura o se i bicchieri escono spesso macchiati. Il manuale del modello resta il riferimento più sicuro: poche righe, spesso, evitano chiamate inutili e lavaggi deludenti.