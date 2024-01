Lavatrice Candy Slim da 7 Kg a soli 275€ su eBay con SPEDIZIONE VELOCE E GRATUITA

La Lavatrice Slim 7 Kg Candy Classe D 45 cm 1200 giri CS4 1272DE/1-S è la soluzione ideale per chi dispone di spazi limitati in casa e cerca un elettrodomestico efficiente per la gestione del bucato. Con una capacità di 7 Kg, questa lavatrice offre le prestazioni necessarie per soddisfare le esigenze di una famiglia di dimensioni medie. Oggi puoi averla a un prezzo super conveniente grazie a eBay, ovvero appena 275€ incluse le spese di spedizione.

Lavatrice Slim 7 Kg Candy Classe D

Con una larghezza di soli 45 cm, questa lavatrice è progettata per adattarsi a spazi ristretti, offrendo al contempo una capacità di carico adeguata. Ideale per carichi di biancheria di medie dimensioni, questa lavatrice è adatta per gestire il bucato quotidiano con facilità. Pur offrendo buone prestazioni, la lavatrice mantiene un consumo energetico contenuto, contribuendo all’efficienza complessiva della casa.

La velocità di centrifuga di 1200 giri al minuto contribuisce a ridurre l’umidità residua nei vestiti, facilitando il processo di asciugatura. Diversi programmi di lavaggio consentono di adattare il ciclo alle esigenze specifiche, ottimizzando il risultato in base al tipo di tessuto. Funzioni come il lavaggio rapido o l’opzione di risparmio energetico offrono ulteriore flessibilità e controllo sul processo di lavaggio.

Il display digitale semplifica la selezione dei programmi e fornisce informazioni utili sullo stato del ciclo di lavaggio. La Lavatrice Slim 7 Kg Candy Classe D 45 cm 1200 giri CS4 1272DE/1-S rappresenta una scelta efficiente per chi cerca una soluzione compatta senza compromettere le prestazioni di lavaggio.

Con la sua combinazione di dimensioni compatte e funzionalità avanzate, questa lavatrice si adatta perfettamente agli spazi ridotti, offrendo al contempo la versatilità necessaria per affrontare una varietà di carichi di lavaggio. Falla tua a un prezzo super conveniente grazie a eBay, ovvero appena 275€ incluse le spese di spedizione.

