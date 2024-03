Lavatrice Electrolux SensiCare da 8 kg in offerta a 369,99€ con consegna al piano gratis (ePRICE)

C’è una nuova interessante promozione sul sito ufficiale di ePRICE: su un’ampia selezione di prodotti AEG ed Electrolux è possibile usufruire della consegna al piano gratuita.

Tra gli articoli più interessanti che aderiscono alla promo segnaliamo la lavatrice Electrolux PerfectCare 600 da 8 kg, in offerta a 369,99 euro invece del prezzo consigliato di 590 euro. La lavatrice è venduta e spedita da Electrolux, con le spese di spedizione gratuite.

Il fiore all’occhiello della lavatrice PerfectCare 600 è la tecnologia SensiCare System, in grado di regolare il ciclo di lavaggio in automatico in base al carico. Questo permette di risparmiare tempo, acqua ed energia, con vantaggi da un lato per il portafoglio e dall’altro per il lavaggio stesso (più delicato e sostenibile).

Tra le altre cose segnaliamo l’opzione Più Morbido: questa si attiva in occasione del penultimo risciacquo, andando a distribuire l’ammorbidente all’interno del cesto in maniera uniforme. Tale trattamento offre la garanzia di ottenere capi più freschi e morbidi a lungo.

Un ulteriore punto di forza della lavatrice è il programma di lavaggio AntiAllergy Vapor 60°. Esso consiste nell’erogazione di vapore al termine del lavaggio, così da restituire ai capi di abbigliamento una pulizia efficiente e igienica: l’obiettivo è quello di eliminare più allergeni e batteri possibili.

La lavatrice Electrolux PerfectCare 600 da 8 kg è in offerta a soli 369,99 euro sul sito eprice.it, con un risparmio di oltre 220 euro sul prezzo consigliato. L’articolo è venduto e spedito da Electrolux, con tanto di spedizione gratuita.

