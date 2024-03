Lavatrice Electrolux SensiCare da 9 kg a 529,99€ con consegna al piano gratis (ePRICE)

Una delle promozioni più interessanti degli ultimi giorni è quella lanciata da ePRICE sugli elettrodomestici Electrolux e AEG: oltre a essere in offerta scontati, godono anche della consegna al piano gratuita.

Tra gli articoli che rientrano nella promo c’è anche l’ottima lavatrice SensiCare da 9 kg a carica frontale di Electrolux, appartenente alla classe di efficienza energetica A: in queste ore è in offerta a 529,99 euro invece di 760 euro, con la possibilità appunto di beneficiare della spedizione e consegna gratuita al piano su appuntamento. Quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili.

Lavatrice Electrolux SensiCare 9 kg in offerta a 529,99€ su ePRICE

La lavatrice SensiCare di Electrolux è dotata di tutta una serie di sensori grazie ai quali riesce a regolare in automatico il ciclo di lavaggio in base al carico. Così facendo, si ottiene un risparmio di energia, acqua, e anche di tempo, per un lavaggio più sostenibile e delicato.

Tra i suoi principali punti di forza si annovera l’opzione Più Morbido: attivata durante il penultimo risciacquo, va a distribuire l’ammorbidente in maniera uniforme all’interno del cesto di lavaggio, restituendo capi freschi e morbidi.

Un’ulteriore funzionalità integrata nella lavatrice Electrolux è AntiAllergy Vapor 60°, uno speciale programma di lavaggio che va erogare vapore al termine del lavaggio, restituendo ai capi una pulizia igienica da primato. Questo infatti permette di ridurre in maniera drastica allergeni e batteri dai vestiti.

Electrolux SensiCare, la lavatrice con capacità di carico pari a 9 kg e classe di efficienza energetica A, è in offerta a 529,99 euro sul sito eprice.it. Venduta e spedita da Electrolux, è possibile godere della spedizione e consegna al piano gratis.

A questa pagina invece trovi tutti i prodotti Electrolux e AEG per cui è possibile beneficiare della consegna al piano gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.