Lavatrice Hisense da 9Kg, Classe C, display a LED e funzione vapore a prezzo ASSURDO su Amazon

La lavatrice Hisense WFQP9014EVM è un’eccellente opzione per chi cerca prestazioni affidabili e una vasta gamma di funzionalità. Con una capacità di carico di 9 kg e una velocità di centrifuga di 1200 rpm, questa lavatrice è progettata per gestire carichi di lavaggio di dimensioni generose e offrire risultati ottimali.

Un aiuto importante in casa, soprattutto per chi magari ha una famiglia numerosa o comunque un carico “importante” di capi da lavare, che oggi puoi assicurarti al prezzo più basso di sempre, ovvero appena 299€ grazie al coupon sconto di 100€ che ti regala Amazon. Inoltre puoi anche godere delle spedizioni veloci, sicure e gratuite dei servizi Prime.

Lavatrice Hisense da 9Kg, una bestia per i tuoi capi

Con una generosa capacità di carico di 9 kg, questa lavatrice è ideale per famiglie di medie-grandi dimensioni, permettendo di lavare un ampio quantitativo di biancheria in una singola operazione. La velocità di centrifuga di 1200 rpm garantisce che i vestiti escano dalla lavatrice meno umidi, riducendo il tempo di asciugatura e contribuendo a un consumo energetico più efficiente. La lavatrice è classificata come Classe C per l’efficienza energetica, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni e consumo di energia.

Con una varietà di 15 programmi di lavaggio, tra cui opzioni come ciclo rapido, lavaggio a vapore e molti altri, questa lavatrice si adatta a diverse esigenze di lavaggio, garantendo risultati impeccabili per ogni tessuto. Il display LED fornisce un’interfaccia utente intuitiva per selezionare e monitorare i programmi di lavaggio. La funzione di partenza ritardata consente di programmare il lavaggio per iniziare in un momento più conveniente.

La funzione vapore è ideale per trattare le macchie più ostinate e igienizzare i capi. La modalità Child Lock garantisce la sicurezza impedendo ai bambini di aprire la lavatrice durante il ciclo di lavaggio. Insomma, come avrete senz’altro capito leggendo queste righe, questa lavatrice Hisense è completa e offre una serie di funzioni avanzate per soddisfare le esigenze di lavaggio di ogni famiglia.

Con una capacità generosa, velocità di centrifuga efficiente e una varietà di programmi, questa lavatrice rappresenta un’ottima scelta per chi cerca prestazioni affidabili e versatilità. Oggi puoi averla al prezzo più basso di sempre acquistandola su Amazon, ovvero appena 299€ grazie al coupon sconto di 100€. Inoltre puoi anche godere delle spedizioni veloci, sicure e gratuite dei servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.