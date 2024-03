Lavatrice Hoover H-Wash 350 da 10 kg in super offerta a 399,90€ da Unieuro (ultimo giorno)

Il nuovo volantino online di Unieuro scade alla mezzanotte di oggi. Tra le migliori offerte ancora disponibili segnaliamo la lavatrice Hoover H-Wash 350, disponibile a 399,90 euro per effetto del 42% di sconto. Volendo, è possibile acquistarla anche in 3 rate a interessi zero da 133,30 euro al mese con Klarna e PayPal.

Classe A, capacità da 10 kg e l’ECO-Power Motor sono i tre principali punti di forza di H-Wash 350 di Hoover, il cui prezzo consigliato è pari a 699,90 euro. Grazie all’offerta di Unieuro il risparmio è quindi di 300 euro.

Lavatrice Hoover H-Wash 350 in offerta a 399,90 euro sul sito di Unieuro

H-Wash 350 è una lavatrice pensata per proteggere i capi di abbigliamento, indipendentemente da tessuti e colori. Merito delle nuove funzionalità introdotte e del nuovo ECO-Power Motor.

Tra le nuove opzioni segnaliamo il set completo di Cicli Care, grazie ai quali è possibile mantenere i propri capi preferiti come nuovi il più a lungo possibile. Un’altra novità è il il ciclo professionale Steam Care Pro, attraverso cui si possono ridurre le pieghe e di conseguenza migliorare la stiratura successiva.

Un ulteriore punto di forza è il ciclo innovativo proprietario Allergy Care Pro. Approvato dall’autorità BAF, si basa sull’azione combinata del vapore e del risciacquo per igienizzare in profondità i capi di abbigliamento.

La lavatrice Hoover H-Wash 350, Classe A e con capacità da 10 kg, è in offerta a soli 399,90 euro sul sito unieuro.it, con la possibilità di usufruire del pagamento in tre rate a interessi zero da 133,30 euro al mese. Le spese di spedizione sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.