Lavatrice Samsung da 8 kg con ECOLAVAGGIO idonea per l'EXTRA SCONTO di 67€ da MediaWorld

Nell’ambito dell’iniziativa Saremo in Promo, a cui si aggiunge quella di 1€ di sconto per ogni kg di prodotto acquistato grazie alla tessera MW Club, segnaliamo l’offerta sulla lavatrice Ai Control AddWash di Samsung da 8 kg, in vendita a 412 euro per effetto dell’extra sconto a carrello. La promozione include anche la consegna gratuita al proprio domicilio.

Se non hai la tessera MW Club, puoi richiederla e attivarla gratis su questa pagina del sito ufficiale MediaWorld. Una volta completata la richiesta, potrai usarla subito per approfittare della promo in corso.

Lavatrice Samsung da 8 kg Classe B in offerta a 412 euro sul sito di MediaWorld

Il modello Ai Control AddWash di Samsung offre prestazioni di gran lunga superiori rispetto alla concorrenza, in particolare al prezzo di appena 412 euro. Merito, tra le altre cose, della tecnologia Ecolavaggio, che permette di ottenere un ottimo bucato anche a basse temperature.

L’aspetto smart della lavatrice entra in gioco con la funzionalità Ai Communication, con la quale è possibile ricevere suggerimenti utili riguardo alla manutenzione e alla risoluzione dei problemi. Inoltre, sempre Ai Communication aggiorna in maniera costante i componenti della famiglia sullo stato di avanzamento di ogni ciclo di lavaggio.

Infine, come tratto più distintivo, segnaliamo il doppio oblò AddWash, per mezzo del quale è possibile aggiungere in modo semplice, sicuro e rapido, altri capi o detergenti in ogni momento, anche a lavaggio in corso.

La lavatrice Samsung Ai Control AddWash, con capacità da 8 kg e appartenente alla classe di efficienza energetica B, è in offerta a soli 412 euro sul sito mediaworld.it. La promozione è valida fino al prossimo 11 febbraio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.