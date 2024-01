Lavatrice Samsung da 9 kg: qualità a prezzo BOMBA!

In un mondo sempre più attento all’efficienza energetica e alla pulizia, la lavatrice Samsung Serie 4000T è l’alternativa ideale per chi cerca un valido alleato nella gestione del bucato. Ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 294,99€, con uno sconto del 15%, questa lavatrice è prodotto da non farsi sfuggire!

Ecco la lavatrice Samsung che ti stupirà!

Questa lavatrice a carica frontale, con le dimensioni di 60 x 85 x 55 cm e una capacità di carico di 9 kg, è perfetta per le famiglie numerose o chi necessita di lavare grandi quantità di biancheria. La centrifuga raggiunge i 1400 rpm, garantendo un’asciugatura di ottimo livello.

Oltre ai classici cicli di lavaggio, non manca Il ciclo chiamato vapore igienizzante. Si tratta di una delle funzionalità più amate dei prodotti Samsung degli ultimi tempi. Un getto di vapore potente emesso dal fondo del cestello rimuove lo sporco ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni, assicurando una perfetta sanificazione del bucato.

Il motore è un digital inverter: offre prestazioni di livello, ma è molto silenzioso. Inoltre è molto efficiente dal punto di vista energetico e ha una durata notevolmente maggiore rispetto ai motori tradizionali. La lavatrice ha in ogni caso una garanzia di 20 anni.

Il design del cestello è stato pensato per trattare i vestiti con la massima cura. I piccoli fori di uscita dell’acqua evitano che i capi rimangano incastrati, proteggendo i tessuti durante il lavaggio.

Grazie a un’app per smartphone e tablet, il sistema di monitoraggio automatico degli errori della lavatrice rileva e riconosce i problemi, offrendo soluzioni semplici all’utente. Questo significa meno tempo perso e meno costi per le chiamate di assistenza da evitare.

L’acquisto della lavatrice Samsung Serie 4000T a soli 294,99€ su Amazon è un vero affare. Oggi puoi approfittarne grazie allo sconto del 15% disponibile sulla piattaforma. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

